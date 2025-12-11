escenario
Procesión de la Virgen de Guadalupe 2025: hora y recorrido en el Centro Histórico de Guatemala este 12 de diciembre
El próximo viernes 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe. Tome nota de los detalles del recorrido procesional en honor a esta advocación mariana.
Cada 12 de diciembre, los católicos acuden a venerar a la Virgen de Guadalupe. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
El Santuario de Guadalupe anunció el recorrido de la procesión para el 12 de diciembre del 2025, fecha en la que se celebra a la Virgen de Guadalupe.
De acuerdo con esa comunidad eclesiástica, se trata de la solemne y tradicional procesión de la consagrada imagen de Santa María de Guadalupe.
Según historiadores, esta celebración es una tradición popular en Latinoamérica. En Guatemala, tiene relevancia dentro del catolicismo. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a la Virgen de Guadalupe es su serie de cinco apariciones ante Juan Diego, ocurridas en 1531.
La primera y la segunda aparición tuvieron lugar el 9 de diciembre. Luego, la Virgen se presentó una tercera vez el día 10, y las últimas dos ocurrieron el 12 de ese mes, según el historiador Alejandro Cóbar. Durante su festividad, se conmemoran estas apariciones, que se han convertido en un pilar fundamental de la fe católica.
Fecha
Viernes 12 de diciembre del 2025
Lugar
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 8ª calle y 1ª avenida, zona 1 capitalina.
Recorrido y horarios
- Salida: 13.00 horas
- Santa Catalina: 14.30 horas
- Ingreso a Catedral Metropolitana: 15.00 horas
- Salida de Catedral: 16.30 horas
- San Sebastián: 17.15 horas
- Templo de la Recolección: 17.45 horas
- 4ª calle “A” y avenida Elena, zona 1: 18.45 horas
- 3ª calle y avenida Elena, zona 1: 20.00 horas
- Parque El Sauce: 21.00 horas
- Mercado El Sauce: 22.45 horas
- Entrada: 24.00 horas
Precio
Actividad gratuita
Recomendaciones generales de Emetra
Según Amílcar Montejo, vocero de Emetra, estas son algunas recomendaciones para quienes transitarán en los sitios aledaños al Santuario de Guadalupe.
- Habrá un operativo que incluirá el apoyo de 90 agentes policiales. "También se colocarán señales viales como conos y otros elementos", comenta el intendente.
- Los vehículos podrán circular por la avenida Elena y la 3ª avenida, pero no se permitirá el ingreso a las calles intermedias.
- Utilice aplicaciones de geolocalización para encontrar rutas más ágiles y manténgase al tanto de los reportes actualizados de las autoridades de tránsito.
