Procesión de la Virgen de Guadalupe 2025: hora y recorrido en el Centro Histórico de Guatemala este 12 de diciembre

El Santuario de Guadalupe anunció el recorrido de la procesión para el 12 de diciembre del 2025, fecha en la que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con esa comunidad eclesiástica, se trata de la solemne y tradicional procesión de la consagrada imagen de Santa María de Guadalupe.

Según historiadores, esta celebración es una tradición popular en Latinoamérica. En Guatemala, tiene relevancia dentro del catolicismo. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a la Virgen de Guadalupe es su serie de cinco apariciones ante Juan Diego, ocurridas en 1531.

La primera y la segunda aparición tuvieron lugar el 9 de diciembre. Luego, la Virgen se presentó una tercera vez el día 10, y las últimas dos ocurrieron el 12 de ese mes, según el historiador Alejandro Cóbar. Durante su festividad, se conmemoran estas apariciones, que se han convertido en un pilar fundamental de la fe católica.

Fecha

Viernes 12 de diciembre del 2025

Lugar

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 8ª calle y 1ª avenida, zona 1 capitalina.

Recorrido y horarios

Salida: 13.00 horas Santa Catalina: 14.30 horas Ingreso a Catedral Metropolitana: 15.00 horas Salida de Catedral: 16.30 horas San Sebastián: 17.15 horas Templo de la Recolección: 17.45 horas 4ª calle “A” y avenida Elena, zona 1: 18.45 horas 3ª calle y avenida Elena, zona 1: 20.00 horas Parque El Sauce: 21.00 horas Mercado El Sauce: 22.45 horas Entrada: 24.00 horas

Afiche oficial del recorrido procesional. (Foto Prensa Libre: Santuario de Guadalupe de la zona 1)

Precio

Actividad gratuita

Recomendaciones generales de Emetra

Según Amílcar Montejo, vocero de Emetra, estas son algunas recomendaciones para quienes transitarán en los sitios aledaños al Santuario de Guadalupe.

Habrá un operativo que incluirá el apoyo de 90 agentes policiales. "También se colocarán señales viales como conos y otros elementos", comenta el intendente.

Los vehículos podrán circular por la avenida Elena y la 3ª avenida, pero no se permitirá el ingreso a las calles intermedias.

Utilice aplicaciones de geolocalización para encontrar rutas más ágiles y manténgase al tanto de los reportes actualizados de las autoridades de tránsito.

