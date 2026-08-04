Proteja a sus mascotas de la ceniza volcánica: qué debe incluir un kit de emergencia y cómo actuar

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Proteja a sus mascotas de la ceniza volcánica: qué debe incluir un kit de emergencia y cómo actuar

Ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego y la dispersión de ceniza que afecta a varios departamentos del país, las mascotas también requieren cuidados especiales. Estas son las recomendaciones para protegerlas.

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AME3291. COCHABAMBA (BOLIVIA), 22/06/2026.- Fotografía del 19 de junio de 2026 de un perro frente a la Clínica Veterinaria Municipal en Cochabamba (Bolivia). Atención veterinaria a costos accesibles y servicios gratuitos para perros y gatos callejeros y los que están bajo custodia de organizaciones animalistas son algunos de los servicios que ofrece la primera clínica pública para animales en Bolivia. EFE/ Jorge Ábrego

Fotografía del 19 de junio de 2026 de un perro frente a la Clínica Veterinaria Municipal en Cochabamba (Bolivia). (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde el pasado 3 de agosto, el volcán de Fuego registró un incremento en su actividad, que ha pasado de una fase eruptiva a una explosiva, e incluso ha presentado flujo piroclástico.

En las últimas horas, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) resaltó que se ha registrado dispersión de ceniza en diversos municipios aledaños al volcán de Fuego.

Pasadas las 10.56 horas, la SE-Conred anunció que se mantiene la Alerta Anaranjada institucional; sin embargo, para los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla se aplica la alerta roja departamental como respuesta a la actividad eruptiva del volcán.

Ante la actividad volcánica, la institución exhortó a la población de estos departamentos a "fortalecer las medidas de prevención ante la actividad del volcán de Fuego", tanto para cada miembro de la familia como para las mascotas.

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Dentro de los planes de respuesta y prevención, la Conred pidió tomar en cuenta a las mascotas que permanecen en casa y adoptar medidas de protección ante la ceniza volcánica, pues resaltó que esta representa riesgos para su salud.

Entre las consecuencias que puede provocar la exposición a la ceniza volcánica, las mascotas pueden presentar:

  • Irritación en los ojos
  • Afecciones respiratorias
  • Daños en la piel

El Hospital Veterinario Agromédica destaca que los perros y gatos expuestos a la ceniza pueden presentar irritación o inflamación en la nariz o la laringe. Si estas partículas llegan a los pulmones de la mascota, pueden provocar infecciones, neumonía o algún tipo de complicación respiratoria.

Para las mascotas con una enfermedad respiratoria crónica, el portal detalla que la exposición a la ceniza puede incluso comprometer su vida.

La ceniza puede contaminar, además del aire, las superficies, la comida e incluso el agua de las mascotas. Por ello, la SE-Conred emitió una serie de recomendaciones:

  • Mantener a los animales en espacios protegidos.
  • Proporcionarles agua limpia y alimento en recipientes cubiertos.

Asimismo, destacó que durante esta emergencia se debe tener a la mano correas, transportadoras, medicamentos y artículos esenciales que permitan el traslado seguro de las mascotas en caso de evacuación.

El portal veterinario también destaca que, en caso de exposición, las mascotas pueden presentar estornudos, secreción nasal o dificultad respiratoria, por lo que deben ser llevadas al veterinario. También se recomienda acudir al especialista si presentan vómitos, diarrea, sarpullido o gastroenteritis aguda, ya que estos síntomas pueden indicar que ingirieron ceniza.

¿Qué debe contener un kit de emergencia para mascotas?

Asimismo, la SE-Conred brindó una serie de recomendaciones para armar un kit de emergencia para las mascotas:

  • Carné de vacunación
  • Medicamentos
  • Correa
  • Comida enlatada
  • Agua embotellada
  • Placa identificadora
  • Manta
  • Recipiente para comida
  • Bolsas para recoger desechos

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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