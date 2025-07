Protestas y polémica: por qué quieren retirar la estatua de Doña Florinda en México y qué dijo su autor

La actriz mexicana Florinda Meza se ha visto envuelta en una serie de controversias derivadas de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, en la cual se representa la infidelidad que ella y el comediante habrían cometido, afectando el matrimonio de Graciela Fernández. Esto ha llevado a seguidores de la serie a solicitar a las autoridades de Juchipila, Zacatecas, que retiren la estatua dedicada a la actriz.

A través de redes sociales, Meza ha sido objeto de comentarios negativos por la manera en que surgió su relación con Roberto Gómez Bolaños. Las críticas han aumentado a partir del retrato que Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández —productores de la serie de HBO Max— hicieron del personaje de Margarita, una representación de Meza. Por ello, habitantes de Juchipila pidieron retirar su escultura.

Aunque Juchipila es el lugar donde la actriz nació y creció, residentes han convocado —por medio de Facebook— a una protesta para “quitar” la escultura el próximo jueves 24 de julio, coincidiendo con el estreno del último episodio de la bioserie.

Con el avance de los siete capítulos estrenados, los comentarios en redes sociales y las campañas de rechazo hacia la actriz han aumentado, siendo el hecho más reciente la revelación sobre cómo Gómez Bolaños y Meza cometieron una infidelidad: él destruyendo su matrimonio y ella rompiendo su compromiso con Enrique Gómez Segoviano.

Convocatoria en redes sociales

Medios de México han dado a conocer la convocatoria que ha movilizado a miles de personas. Esta fue iniciada por la usuaria Diana Rivera Salamanca, quien llamó a los residentes de Juchipila, Zacatecas, a realizar una protesta pacífica frente a la Plaza Principal del municipio, con el objetivo de lograr el retiro de la estatua.

Medios locales como La Nación recopilaron información de la convocatoria, donde se lee: “Vamos a quitar la escultura de la vergüenza”, en referencia a la polémica que envuelve al lugar natal de la actriz. La protesta está programada para las 19 horas de México.

Lanzan petición en Facebook para quitar la estatua de Florinda Meza en Juchipila, Zacatecas, después de las repercusiones que han traido sus declaraciones del pasado y la bioserie de Chespirito pic.twitter.com/XjXEo0gMTR — Vaya Vaya (@vayavayatv) July 15, 2025

Estatua de legado

En enero del 2019, las autoridades de Juchipila presentaron un monumento en honor a Florinda Meza, como reconocimiento a su trayectoria en la televisión y el cine mexicanos. En la base de la escultura, la actriz plasmó una reflexión: “La vida está llena de posibilidades; mientras haya vida, el futuro apenas empieza”.

Meza también expresó su gratitud en la red social X, donde manifestó su felicidad y agradecimiento hacia los pobladores de Juchipila, su familia y el escultor Víctor Hugo Yáñez Piña.

Estoy feliz con mi estatua, develada hoy en Juchipila. Es un honor, me siento agradecida con mi gente, con el Alcalde Rafael Jiménez Núñez, con el excelente escultor Victor Hugo Yáñez Piña y con mi familia Meza. Lo comparto con ustedes porque son mi bonita vecindad y los amo. pic.twitter.com/Qd11eZ49lm — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) January 18, 2019

Ante la polémica, el escultor declaró al medio De Primera Mano que admira a la actriz y su trayectoria. “Yo creo que quitarla no es decisión de ellos. No deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal. Eso es algo en lo que yo no me meto”, expresó Víctor Piña.