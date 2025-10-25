Qué actividades hacer en el Festival de las Flores Antigua Guatemala 2025

La novena edición del Festival de las Flores, en Antigua Guatemala, ya comenzó y promete un mes lleno de color, arte y actividades gratuitas para toda la familia. Bajo el lema Antigua: ciudad de las artes. Donde florecen las estrellas, este evento se extenderá hasta el 28 de noviembre.

El 26 de octubre arranca oficialmente la programación con la inauguración de la exposición de arte Cuando florecen las estrellas, en la Plaza del Artista. Esta exhibición colectiva reúne obras de pintura, escultura, arte floral y textil en homenaje a artistas guatemaltecos e internacionales como Frida Kahlo, Luis de Lión, Carlos Mérida y Vincent van Gogh.

El 5 de noviembre será el turno del esperado Botánica Fashion Show: Los jardines del tiempo, ya en su cuarta edición. Este espectáculo fusiona naturaleza, moda y memoria en un desfile único.

Para los amantes de la fotografía, el 7 de noviembre se inaugurará la exposición Cuando todo floreció, un recorrido visual que documenta la historia del festival y sus protagonistas a lo largo de estos nueve años.

El fin de semana grande: 15 y 16 de noviembre

Andrea Contreras, presidenta del Festival de las Flores, destaca —en una nota publicada en Prensa Libre— que la cúspide del evento será el 15 y 16 de noviembre. Durante este fin de semana principal se realizarán concursos florales en distintas categorías, el Mercadito de las Flores con emprendimientos locales, conciertos, talleres y presentaciones de danza, poesía y teatro al aire libre en Bosque Antigua Cerveza.

El 14 de noviembre, un día antes del evento principal, el desfile Inicia la primavera llenará de alegría las calles de Antigua con carros alegóricos que partirán desde Tacana Climbing rumbo a la Plaza Central.

Actividades para todos los gustos

Si disfruta del deporte al aire libre, el 9 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición de Las Flores Trail Run, en Carmona Trails, con recorridos de cinco y 10 kilómetros. Habrá categorías para toda la familia, incluida una carrera para mascotas.

Los amantes de la gastronomía podrán asistir el 8 de noviembre a la final del concurso Cocinando con flores: sabores que florecen, donde chefs presentarán platos innovadores elaborados con flores comestibles.

Imagen del Festival de las Flores en su edición 2024. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Arte continuo hasta finales de noviembre

Del 13 al 18 de noviembre, la Plaza del Artista, en el Atrio de Cooperación Española, se convertirá en un espacio de creación y exposición artística interactiva, abierto al público.

El festival cerrará el 28 de noviembre con la premiación del concurso Emprendedores que florecen.

Según el comunicado oficial, durante todo noviembre se impartirán talleres sensoriales, florales, artísticos y de bienestar, abiertos al público. Para conocer horarios específicos, ubicaciones y actualizaciones de última hora, se recomienda seguir las redes sociales oficiales del Festival de las Flores o visitar www.festivalfloresantigua.com