Qué dijo el abogado de Christian Nodal sobre la disputa legal que involucra a la familia del cantante

A Christian Nodal no solo lo rodean los dramas amorosos, sino también los legales. El cantante de regional mexicano ha estado involucrado en diversos procesos legales, incluso algunos en los que se ha involucrado a su padre.

Medios internacionales han especulado sobre un posible conflicto legal entre el artista y su padre, Jaime González, el cual habría involucrado también a sus abogados.

La polémica surgió luego de que salieran a la luz registros públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según los cuales la marca Christian Nodal habría sido renovada a nombre de su padre, Jaime González, con vigencia hasta el 2026.

El abogado del cantante, Erik Rauda, fue consultado sobre este tema por el programa mexicano De Primera Mano; sin embargo, evitó profundizar en detalles debido a la confidencialidad con la que la familia maneja el caso.

“De ese caso yo puedo hablar muy poquito. No tengo autorización por parte del equipo del señor para poder hacer comentarios públicos. Estamos trabajando todavía en el caso, yo sigo siendo su defensor en materia penal, en el asunto que tienen contra Universal, contra la disquera. Tiene muchos otros temas y en los otros temas también tiene otros abogados que lo están representando”, declaró.

Además, se refirió al cambio del equipo legal del artista y aclaró que sí hubo una división, pero por motivos de estrategia jurídica.

“Yo me quedo a cargo exclusivamente de la defensa de Christian Nodal con Universal, unos abogados que están en Guadalajara se quedan a cargo de la defensa de los papás de Christian Nodal. Nos dividimos las tareas porque son diferentes personas que están siendo acusadas por el mismo delito”, explicó.

Nodal y sus padres afrontan un proceso legal porque, según la denuncia, habrían utilizado documentos falsificados para apropiarse de canciones grabadas bajo el sello Universal Music.

“La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República de México por una empresa disquera consiste en la acusación de que Christian ‘N’ y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, se ostentaron como propietarios de lo que ya no les pertenecía”, detallaron las autoridades en noviembre del 2025.

Sin embargo, el conflicto entre Nodal y su padre habría surgido por otros motivos, como la administración que Jaime González hizo de la carrera del cantante en sus primeros años, así como presuntas diferencias en el manejo de ingresos y contratos.

Otra hipótesis es que las tensiones surgieron luego del registro de la marca “Christian Nodal” ante el IMPI, lo que otorgaría derechos de uso a terceros sobre el nombre artístico; o bien, porque Nodal habría comenzado a registrar de forma independiente nuevos nombres artísticos como parte de una estrategia para proteger su identidad profesional.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido comentarios al respecto, por lo que el asunto se desarrolla únicamente en el ámbito legal.