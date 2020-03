Qué dijo la “inspectora Murillo” de “La Casa de Papel” sobre su contagio por coronavirus

La "inspectora Murillo" confirma que se infectó de coronavirus. (Foto Prensa Libre: instagram.com/lacasadepapeltv)

El covid-19 continúa afectando a multitudes en varios países y la alerta crece constantemente.

Con el pasar de los días, varias celebridades han sido afectadas por el coronavirus. El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, se contagiaron en Australia. Sin dar detalles de cómo pudieron haber contraído el virus, Hanks confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Debido a la emergencia por el covid-19, varias producciones quedaron varadas. Recientemente diarios especializados estadounidenses, notificaron que la grabación de la cuarta temporada de Stranger Things se suspenderá y es probable que el estreno programado para este año se demore.

La inspectora Murillo

El miércoles 18, la actriz española Itziar Ituño, protagonista de la exitosa de Netflix, La Casa de Papel, se pronunció de forma pública y compartió un mensaje en sus cuentas en redes sociales e instó a todos sus seguidores a ponerse “la vacuna de la responsabilidad”.

“Hola a tod@s. Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, indicó la inspectora Raquel Murillo, quien en la serie es pareja sentimental del profesor, personaje interpretado por Álvaro Monte.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, agregó la actriz en su texto en el que acompañó de una fotografía sin maquillaje.

La “inspectora Murillo” recomendó a sus admiradores a quedarse en casa y evitar la propagación del covid-19. “Es tiempo de solidad y generosidad. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho”, concluyó la actriz de 45 años.

La Casa de Papel

El estreno de la cuarta temporada de la serie, está prevista para el próximo 3 de abril, en la que el caos, las explosiones y la confusión marcarán el devenir de la banda liderada por el profesor.

Otros afectados

Otras producciones streaming y cinematográficas suspendieron grabaciones por el temor de contagio entre los integrantes del elenco o el staff. El coronavirus también obligó a posponer los estrenos de algunas de las películas más esperadas del año, como Mulán, Un lugar en silencio y Rápidos y Furiosos 9, entre otros, por lo que la industria del cine en Hollywood podría perder más de US$5 mil millones en un momento en el que varios países han decidido cerrar sus salas de proyección.