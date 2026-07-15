¿Qué opina Brad Pitt de que sus hijos quieran quitarse el apellido paterno?

Brad Pitt está pasando por un mal momento. Tras su divorcio con Angelina Jolie, oficializado en diciembre del 2024, algunos de sus hijos comenzaron los trámites para quitarse el apellido paterno.

Sin embargo, aunque la decisión representa un momento difícil para el artista, fuentes cercanas aseguran que no tiene previsto oponerse a los deseos de sus hijos.

"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello", dijo una fuente consultada por Daily Mail.

En agosto del 2024 se confirmó que Shiloh Nouvel Jolie-Pitt había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie, después de tres meses de haber presentado la solicitud, mientras que Zahara y Maddox también comenzaron recientemente los procesos legales para modificar sus nombres y eliminar el apellido Pitt.

Según People, ambos publicaron recientemente avisos en Los Angeles Daily Journal sobre su intención de cambiar sus nombres, con lo que cumplen un requisito establecido por la legislación de California. Los jóvenes habrían solicitado que sus nombres quedaran como "Maddox Chivan Jolie" y "Zahara Marley Jolie", respectivamente.

Las solicitudes aún no han sido aprobadas. Lo que procede es que cada uno se presente a su respectiva audiencia judicial. La de Maddox está programada para el 14 de septiembre y la de Zahara, para el 28 del mismo mes.

Además, en los últimos años, Vivienne y Knox también han sido relacionados con acciones encaminadas a dejar de utilizar públicamente el apellido del actor.

"Si sus hijos alguna vez deciden que quieren que vuelva a formar parte de sus vidas, él los recibirá sin dudarlo. Ha decidido concentrarse en seguir adelante, convencido de que el paso del tiempo ha ayudado poco a poco a sanar heridas que alguna vez pensó que nunca podrían cerrarse", expresó otro informante de Daily Mail.