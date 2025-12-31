Qué pasa con el exactor de Nickelodeon Tylor Chase, sus adicciones y problemas de salud mental

Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, atraviesa una difícil situación de adicción y padecimientos de salud mental que lo mantienen en situación de calle en Riverside, California.

El caso del actor, de 36 años, se hizo público en diciembre del 2025, cuando videos en redes sociales lo mostraron viviendo en las calles. Las imágenes generaron preocupación entre fanáticos, excompañeros de trabajo y miembros de la comunidad del entretenimiento.

Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks, quien superó su propia batalla contra la adicción y la falta de vivienda, se involucró en el caso después de recibir numerosos mensajes sobre la situación de Chase.

Weiss, quien celebró dos años de sobriedad en el 2022, gestionó recursos para que Chase pudiera acceder a tratamiento en el centro Eleven 11 Recovery, en San Clemente, California.

Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop, en Riverside, también participó en los esfuerzos de ayuda tras ser contactado por Weiss. Harris coordinó la intervención de equipos de crisis en salud mental para evaluar la condición del exactor.

Daniel Curtis Lee, quien compartió pantalla con Chase, llegó a proporcionarle una habitación de motel durante las fiestas navideñas. Sin embargo, según reportó el sitio TMZ, la habitación resultó dañada en cuestión de horas, con el refrigerador volcado y el microondas dentro de la bañera.

¿Qué pasó con Tylor Chase y porqué salió del hospital?

El 26 de diciembre del 2025, Chase fue sometido a una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas en un hospital de Riverside, según informó el sitio TMZ. La evaluación se realizó después de que Harris pasara tres horas con él el día de Navidad, encuentro que describió como “el punto de inflexión”.

Sin embargo, el 29 de diciembre, Chase fue dado de alta y regresó a las calles de Riverside. Weiss expresó su frustración al señalar que el hospital lo liberó sin contactar a familiares o amigos que estaban coordinando su ingreso a un centro de desintoxicación.

“Se suponía que debían retenerlo y luego transportarlo a una instalación de desintoxicación que habíamos arreglado. En cambio, lo dejaron salir sin contactarnos”, declaró Weiss.

'Ned's Declassified' Daniel Curtis Lee Says Tylor Chase Trashed Motel Room https://t.co/oIt1ybfuOA pic.twitter.com/I154S0i21n — TMZ (@TMZ) December 25, 2025

¿Qué dicen las autoridades del caso?

El jefe de la Policía de Riverside, Larry Gonzalez, explicó a US Weekly que el caso de Chase refleja las limitaciones del sistema de salud mental actual. “Lo que estamos viendo con Tylor es, desafortunadamente, algo que vemos todos los días, no solo en Riverside, sino en todo California”, afirmó Gonzalez.

El funcionario destacó que el sistema de salud mental está estructurado principalmente en torno a la elección personal. “Incluso cuando alguien está claramente en crisis, debe aceptar voluntariamente los servicios, a menos que se cumplan umbrales legales muy específicos”, añadió en declaraciones a US Weekly.

Según Gonzalez, los equipos de alcance han estado en contacto frecuente con Chase y le han ofrecido servicios en repetidas ocasiones. “Se ha acercado mucho a aceptar ayuda, pero, en última instancia, ese paso final debe ser dado por el individuo y, en este momento, ha rechazado esos servicios”, explicó.

Llamado de apoyo a la comunidad

Familiares y amigos de Chase hicieron un llamado a la comunidad para que, en caso de encontrarlo, le muestren afecto sin filmarlo ni darle dinero. Weiss explicó que, aunque las intenciones sean buenas, entregarle dinero en la calle podría perjudicar su proceso de recuperación.