¿A qué hora se estrena el último episodio de la temporada 5 de Stranger Things en Guatemala?

El desenlace que cerrará definitivamente los enigmas de Hawkins, Indiana, llegará con el último capítulo de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que combina misterio y fenómenos sobrenaturales, ambientados en la nostálgica década de 1980.

Según reportes de la prensa internacional, el episodio final se estrenará el 31 de diciembre del 2025. Asimismo, se informó que estará disponible a partir de las 19 horas de Guatemala, al igual que en Ciudad de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Este cierre corresponde a la quinta y última temporada, una entrega que fue dividida en tres partes: los primeros episodios se lanzaron el 26 de noviembre, mientras que los tres capítulos previos al final se estrenaron el 25 de diciembre.

El capítulo de cierre estará disponible en Netflix y, de acuerdo con medios extranjeros, también podrá verse en algunas salas de cine estadounidenses.

Reparto de Stranger Things 5

La serie destaca por un elenco reconocido que reúne a íconos del cine ochentero y a nuevas estrellas. Entre las figuras destacadas sobresalen Winona Ryder, Matthew Modine y Robert Englund, según AFP.

Junto a ellos figuran jóvenes actores como Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama a los 12 años y hoy, con 21, produce y protagoniza exitosas franquicias como Enola Holmes. Finn Wolfhard, de 23 años, conocido por su papel de Mike Wheeler, lidera además sagas recientes como It y Cazafantasmas.

La serie fue creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, y se ha posicionado como una de las más vistas en Guatemala y otros países.