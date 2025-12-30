¿A qué hora se estrena el último episodio de la temporada 5 de Stranger Things en Guatemala?

escenario

¿A qué hora se estrena el último episodio de la temporada 5 de Stranger Things en Guatemala?

Descubra la fecha y la hora del estreno del último episodio de la quinta temporada de Stranger Things, una de las series mejor posicionadas en Guatemala.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

(FILES) US actor Noah Schnapp (L) and British actor Millie Bobby Brown arrives to attend the UK special screening of the Netflix series 'Stranger Things 5', at Leicester Square in central London on November 13, 2025. The hit fantasy series Stranger Things returns to Netflix on December 26, 2025 for three new episodes of the fifth and final season, before the grand finale on January 1st. (Photo by Toby Shepheard / AFP)

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown forman parte del reparto de Stranger Things (Foto Prensa Libre: AFP)

El desenlace que cerrará definitivamente los enigmas de Hawkins, Indiana, llegará con el último capítulo de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que combina misterio y fenómenos sobrenaturales, ambientados en la nostálgica década de 1980.

Según reportes de la prensa internacional, el episodio final se estrenará el 31 de diciembre del 2025. Asimismo, se informó que estará disponible a partir de las 19 horas de Guatemala, al igual que en Ciudad de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Este cierre corresponde a la quinta y última temporada, una entrega que fue dividida en tres partes: los primeros episodios se lanzaron el 26 de noviembre, mientras que los tres capítulos previos al final se estrenaron el 25 de diciembre.

El capítulo de cierre estará disponible en Netflix y, de acuerdo con medios extranjeros, también podrá verse en algunas salas de cine estadounidenses.

LECTURAS RELACIONADAS

LONDON (United Kingdom), 14/11/2025.- US actor Noah Schnapps arrives to a special UK screening of 'Stranger Things' season 5 in Leicester Square in London, Britain, 13 November 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Stranger Things 5: qué reveló el volumen 2 sobre Vecna, el Upside Down y qué se sabe del episodio final

chevron-right
(FILES) (L/R) US actors Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Canadian actor Finn Wolfhard, US actors Gaten Matarazzo, Noah Schnapp and British actress Millie Bobby Brown attend the world premiere of Netflix's "Stranger Things", Season 5, at the TCL Chinese theatre in Los Angeles on November 6, 2025. The hit fantasy series Stranger Things returns to Netflix on December 26, 2025 for three new episodes of the fifth and final season, before the grand finale on January 1st. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

¿Recalentado o Stranger Things? Netflix emite permiso para ver el volumen 2 en Navidad

chevron-right

Reparto de Stranger Things 5

La serie destaca por un elenco reconocido que reúne a íconos del cine ochentero y a nuevas estrellas. Entre las figuras destacadas sobresalen Winona Ryder, Matthew Modine y Robert Englund, según AFP.

Junto a ellos figuran jóvenes actores como Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama a los 12 años y hoy, con 21, produce y protagoniza exitosas franquicias como Enola Holmes. Finn Wolfhard, de 23 años, conocido por su papel de Mike Wheeler, lidera además sagas recientes como It y Cazafantasmas.

La serie fue creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, y se ha posicionado como una de las más vistas en Guatemala y otros países.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Netflix Stranger Things Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS