¿Qué pasó con Eduardo Capetillo Jr.? Esto se sabe del incidente en motocicleta que sufrió

Una serie de fotografías de un viaje por carretera, como los que suele hacer el cantante Eduardo Capetillo Jr., fue lo que encendió las alarmas entre sus seguidores el pasado fin de semana, luego de que sufriera un incidente durante su recorrido.

Conocido por su talento en el canto y por ser el primogénito de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, habría sufrido un incidente al intentar cruzar un tramo afectado por un encharcamiento.

Fue el pasado fin de semana cuando Eduardo Capetillo Jr. compartió en sus historias de Instagram que realizaba un viaje por carretera. En una publicación apareció junto a la pregunta: «¿Pasamos o no?», en referencia a un encharcamiento.

En la imagen se observa personal de Protección Civil resguardando el área de la carretera. Sin embargo, horas después, el cantante volvió a compartir una fotografía de su motocicleta en una grúa, lo que encendió las alarmas.

Medios como Infobae resaltan que fue durante ese viaje cuando Capetillo Jr. intentó cruzar el encharcamiento, donde habría quedado atascado y necesitado apoyo.

Durante la noche, el artista destacó que requirió el apoyo de lo que parecía ser una grúa. En sus historias señaló que fueron amigos quienes lo ayudaron a salir de la situación y a rescatar su motocicleta.

Tiempo después compartió otra historia desde un vehículo, donde destacó que no logró pasar. Estas imágenes comenzaron a preocupar a sus seguidores, quienes consultaban sobre su estado de salud tras el incidente.

Captura de pantalla de las historias pasado el incidente sufrido por Eduardo Capetillo Jr. (Foto Prensa Libre: Instagram @eduardocapetillog).

Medios como Milenio reportan que Eduardo Capetillo Jr. se encuentra en buen estado de salud, mientras que Infobae resalta que no habría sufrido lesiones ni consecuencias para su salud.

A través de sus redes sociales, el actor destacó que no sufrió lesiones ni daños relevantes que deban preocupar a sus seguidores.

La preocupación en las redes sociales surgió luego de que el artista resaltara su afición por los deportes extremos, que, según él, son actividades en las que «si fallas, te mueres».