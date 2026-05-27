¿Qué pasó con Jorge Ortiz de Pinedo? El mensaje que aclara su estado de salud y desmiente rumores sobre su fallecimiento

Una de las figuras que ha marcado la televisión y la comedia mexicana, sin duda, es Jorge Ortiz de Pinedo, quien saltó a la fama gracias a producciones como Dr. Cándido Pérez, Cero en conducta y Una familia de diez. El actor y productor se vio envuelto en una confusión que llevó al público a darlo por muerto.

Una de sus recientes publicaciones generó alerta en redes sociales, pues el actor compartió un mensaje de sensible fallecimiento, lo que llevó a sus seguidores a pensar que se trataba del comediante. Rápidamente surgieron mensajes de condolencia, cariño y tristeza.

A sus 78 años, Jorge Ortiz de Pinedo ha presentado diversas complicaciones de salud. Incluso, en el 2023 se hablaba de que requería un trasplante de pulmón. Medios como El Universal destacan que Pinedo padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo que llevó al público a caer en dicha confusión.

El mensaje de condolencia al que se referían los internautas estaba dirigido al fallecimiento de Javier Coello Trejo, amigo y compañero del Patronato de La Casa del Actor del comediante.

Fue a través de un comunicado que Jorge Ortiz de Pinedo habló de la confusión iniciada tres días atrás en redes sociales, mensaje en el que destacó: “Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso”.

En su mensaje, Ortiz de Pinedo aclaró que la publicación se trataba del anuncio y dedicatoria por el fallecimiento del licenciado Javier Coello Trejo, con quien sostuvo una amistad durante años.

Otra de las cosas que aclaró fue su estado de salud, asunto que generó discusión y preocupación en redes sociales, por lo que dijo: “Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”.

Ortiz de Pinedo se ha convertido en uno de los referentes de la televisión y el teatro mexicanos, ya que, durante su extensa carrera, ha participado en más de 100 obras de teatro, 15 series de comedia y 35 telenovelas, destaca El Universal.