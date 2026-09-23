Qué reveló el informe forense sobre la muerte de Hayden Panettiere y el estado de su cuerpo

De acuerdo con Univision, el 22 de septiembre el médico a cargo del examen forense informó que Hayden Panettiere tenía en su organismo fentanilo, alprazolam, un relajante muscular y un medicamento utilizado para tratar la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia. Según TMZ, a estos fármacos se atribuye el color morado que adquirió el cadáver.

Según el reporte forense, se entrevistó a Brian Hickerson, expareja de la actriz, y a su hermano Zach. Uno de ellos mencionó que vio a la actriz arreglándose por la mañana, horas antes de su fallecimiento.

El cuerpo fue encontrado por familiares, posicionado boca abajo. Estaba sentada en un sofá cama, con las piernas cruzadas. Además, reportaron que el cuerpo se tornó morado mientras intentaban despertarla. Llamaron al 911 para que los servicios de emergencia llegaran al lugar. Pese a los esfuerzos de soporte vital, Hayden fue declarada muerta alrededor de las 14.00 horas del 16 de agosto del 2026.

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El reporte forense oficial de la oficina de Greenville señala que la actriz murió “a causa de los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina”. Además, Hickerson le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, antes de llamar a los servicios de emergencia.

De acuerdo con la revista People, la actriz era bastante abierta sobre sus problemas con la adicción, que habrían comenzado cuando era adolescente, cuando trabajaba en la industria del entretenimiento. Ingresó a rehabilitación en el 2020 y, posteriormente, realizó diversas jornadas y entrevistas para hablar sobre rehabilitación y adicción a las drogas.

El informe señaló la presencia de “pastillas azules prensadas” que dieron positivo a la prueba de fentanilo, junto con más evidencia que incluía una pajilla sobre una mesa y “polvo blanco” en un estuche dentro de su maleta.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) centra su atención en un traficante de drogas de Los Ángeles, quien es sospechoso de haberle proporcionado las sustancias a la actriz.

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