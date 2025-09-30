¿Qué se celebra el 30 de septiembre en TikTok?

Entre las efemérides anuales figuran celebraciones oficiales y no oficiales. Este 30 de septiembre, tanto TikTok como otras redes sociales han viralizado una festividad peculiar.

Según fuentes internacionales, este día se celebra el Día de regalar Hot Wheels, una conmemoración paralela al Día de las flores amarillas. En el caso de los carritos de juguete, la idea consiste en obsequiar este presente a los novios durante esta celebración viral en TikTok y otras plataformas.

Esta conmemoración propone crear un vínculo emocional desde una perspectiva masculina, ya que las novias suelen regalar estos carritos a sus parejas, según información hemerográfica de Prensa Libre.

A diferencia del Día de las flores amarillas, esta costumbre surgió después de que TikTok impulsara una muestra de afecto dirigida especialmente a los hombres: regalar carritos de juguete, de acuerdo con las fuentes consultadas.

¿Esta celebración surge en TikTok?

En 2023, se estima que usuarios de TikTok viralizaron la etiqueta “Día internacional de regalar carritos Hot Wheels”, con la sugerencia de celebrarlo el último día de septiembre.

Por esa razón, muchos usuarios comparten publicaciones relacionadas con esta celebración no oficial en TikTok y otras redes sociales.

@nolidetalles.cl Este 30 de septiembre se celebra el día de regalar autos hotwheels , haz a ese hombre un protagonista siempre Ubicados en Santiago de Chile Contáctanos al WhatsApp +56935438341 ♬ sonido original - ApartadoMex

Además de las plataformas digitales, algunos internautas también reciben carritos Hot Wheels durante este día como muestra de afecto.