Día de regalar Hot Wheels: el nuevo gesto viral que responde al obsequio de las flores amarillas

Hace menos de cuatro años, una tendencia surgida en plataformas digitales convirtió los carritos Hot Wheels en un regalo simbólico para los hombres. Desde entonces, cada 30 de septiembre se celebra esta fecha especial.

Inspirada en el acto de regalar flores amarillas, esta tradición busca generar un vínculo emocional desde una perspectiva masculina, ya que son las novias quienes entregan este obsequio a sus parejas. Aunque no cuenta con un reconocimiento oficial, la festividad ha ganado fuerza en redes sociales y ha establecido el 30 de septiembre como la fecha predilecta para dar este presente.

A diferencia de la tradición de las flores amarillas —vinculada al inicio de la primavera en los hemisferios norte y sur, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, respectivamente—, esta nueva costumbre habría surgido entre el 2022 y el 2023, luego de que en TikTok se promoviera un gesto igualitario de afecto para los hombres: regalar carritos de juguete en lugar de flores.

La idea se popularizó cuando diversos creadores de contenido se sumaron a esta iniciativa, con el argumento de que los hombres también merecen un detalle significativo. Se atribuye a Alejandro Rodríguez ser uno de los primeros en promover esta celebración, al buscar un equivalente masculino del Día de las Flores Amarillas, según destacó el medio Ovaciones.

Con el tiempo, la tradición ha ganado seguidores entre los jóvenes de Latinoamérica, quienes la han bautizado como el Día de regalar carritos Hot Wheels. En esta fecha, las mujeres entregan una caja o ramo lleno de estos carritos, acompañados de fotografías, dulces y otros obsequios.

Esta celebración se ha vinculado con la segunda fecha del año en que se acostumbra regalar flores amarillas y busca reivindicar el derecho de los hombres a recibir un detalle en el marco de una relación amorosa. Según el medio El Milenio, el gesto pretende otorgar valor al papel masculino dentro del vínculo afectivo.

Actualmente, la tradición ha cobrado fuerza, principalmente en TikTok e Instagram, donde se promueve la idea de tener un detalle con los hombres. Ya sea con carritos u otros objetos que remitan a la infancia, el objetivo es revalorar sus sueños y ofrecer algo que evoque la nostalgia.

Uno de los creadores de contenido que se atribuye haber iniciado esta tendencia relata que surgió a partir de la carencia: en su niñez, no pudo tener uno de estos carritos Hot Wheels.

Ante el rol tradicional del hombre como quien da obsequios en una relación, el creador explicó que buscó romper con ese estereotipo y hacer feliz a su "niño interior", promoviendo así esta nueva forma de celebración.