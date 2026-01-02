Qué se sabe de la muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones, encontrada sin vida en un hotel de San Francisco en Año Nuevo

El nuevo año trajo consigo una tragedia para la familia del actor Tommy Lee Jones, luego que se diera a conocer la muerte de su hija menor, Victoria, la madrugada del 1 de enero.

La joven de 34 años fue encontrada sin vida en la habitación del hotel Fairmont, alrededor de las 3 horas, según confirmaron las autoridades locales.

Aunque aún no se han determinado las causas de la muerte de la actriz, las primeras investigaciones descartan indicios criminales, señales de consumo de drogas o de que Victoria se hubiera quitado la vida.

Según información publicada por el medio DailyMail, Jones fue encontrada por un huésped en el piso 14 del hotel. En un principio, este pensó que la actriz podría estar borracha y alertó al personal del recinto.

El personal acudió de inmediato y, al ver que no respondía, comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba ayuda a las autoridades.

DailyMail reportó que el Departamento de Bomberos de San Francisco respondió al llamado alrededor de las 2.52 horas, momento en el que intentaron reanimarla sin éxito, declarándola muerta en el lugar.

Una fuente declaró al medio que aún no está claro si Victoria era huésped del hotel ni por qué se encontraba en ese piso.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones era la hija que el actor Tommy Lee Jones tuvo con su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996.

La joven mantuvo un perfil bajo durante su vida adulta; sin embargo, en su juventud incursionó en varias películas.

Según Infobae, Jones debutó en el cine en el 2002 con una participación en Hombres de negro II, y luego actuó en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada, en el 2005, dirigida y protagonizada por su padre.

Durante la etapa de difusión de esa cinta, el actor estadounidense relató en una entrevista con The New Yorker una anécdota del rodaje.

Explicó que ella debía iniciar su jornada a las 5 horas y que, en una ocasión, se negó a salir de la cama. “Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’, pero no reaccionó, así que decidí despedirla”, contó. Añadió que, sin informarle, el equipo de producción fue a buscarla, la despertó y la trasladó con rapidez al set, logrando que llegara justo a tiempo para filmar.

Si bien en su vida adulta Jones no continuó actuando, se le veía junto a su padre en eventos públicos y alfombras rojas.