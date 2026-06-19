Qué se sabe sobre el estado de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi

Después de la noticia falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, surgió nueva información acerca de su estado de salud. El hombre, de 68 años, se encuentra internado y bajo tratamiento, pero responde favorablemente.

“Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicó la familia por medio de un comunicado.

Además, aclaró que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre su estado de salud.

Por su parte, el médico Guillermo Capuya ofreció declaraciones en un programa de televisión para desmentir la noticia.

“No puedo decir lo que tiene y tampoco puedo hablar de gravedad; tenemos un secreto médico. (...) Conozco perfectamente lo que tiene el papá, pero me amparo en el secreto médico por respeto a la familia”, dijo durante la entrevista.

El periodista argentino Ángel de Brito, quien tuvo comunicación con los padres de Lionel Messi, también compartió la información que recibió.

“Tiene una enfermedad y lo están tratando en el Hospital Español de Rosario, pero nada más”, contó.

Ante los rumores y especulaciones sobre su supuesto fallecimiento, la familia Messi expresó su malestar por la “falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

La noticia falsa fue difundida el jueves 18 de junio del 2026 por la actriz y presentadora argentina Florencia Peña durante su programa El Show del Verano, en Luzu TV.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de repente. En pleno Mundial”, anunció.

Minutos después, tras ser alertada por la producción, aclaró que la información no estaba confirmada. Sin embargo, la noticia falsa ya se había propagado rápidamente en las redes sociales y, como consecuencia, la mujer fue despedida de su trabajo.