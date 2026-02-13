Qué significa viernes 13 en el amor y cuál es el vínculo con San Valentín

En la Enciclopedia Ser Integral, del Grupo Editorial Norma, se explica que los numerólogos creen encontrar correspondencias entre los datos relacionados con fechas de nacimiento, nombres, edades y otras cifras, a partir de los cuales practican una forma de adivinación para establecer asociaciones. El viernes 13 tiene un significado especial y podría no estar tan alejado de ser el preámbulo del Día de San Valentín.

Sobre el tema se habla desde los tiempos de Pitágoras, en los siglos VI y V a. de C., aunque no fue la única escuela que lo exploró: también se le atribuye a tradiciones del antiguo Egipto y de Oriente Medio.

En general, cada número tiene una característica principal, desde el cero, que ha sido utilizado como símbolo de la eternidad, hasta el 10, relacionado con la perfección.

Se cree que cada número revela una esencia, y que sus combinaciones podrían reflejar aspectos de la vida.

La numerología reconoce también a los llamados números maestros; entre ellos están el 11, el 22 y el 33, señala Lili Gutiérrez, terapeuta emocional.

El13 se asocia en el imaginario popular con fatalidades ocurridas en la historia cristiana. Según medios internacionales, se vincula con algunos hechos entre los cuales se encuentran la crucifixión de Cristo y la sumatoria de los comensales de la Última Cena, ya que los asistentes fueron los 12 apóstoles y Jesús.

Se dice que el viernes 13 es un día positivo para conectar con otras personas. Esto se relaciona con que el viernes representa a Venus, un planeta vinculado con la diosa del amor y la belleza. En numerología, el número 13 se asocia con la combinación del 1 (nuevos comienzos) y el 3 (creatividad y expresión).

Kenita Larraín, experta en numerología y constelaciones familiares, explica que el 13 es un número poderoso en algunas culturas. En el sur de Francia, por ejemplo, se asocia a María Magdalena como discípula de Jesús. En la India, el 1 se vincula con el Sol y el 3 con Júpiter, planeta asociado con la protección.