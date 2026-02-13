Cómo elegir el regalo ideal para el Día del Cariño

Cada 14 de febrero muchas personas esperan una llamada, un “te quiero”, un abrazo o cualquier gesto que provenga de alguien a quien aprecian. Hoy, la tendencia va más allá del amor romántico: el Día del Cariño se ha convertido en una oportunidad para celebrar todo tipo de vínculos afectivos.

En el Día del Cariño, el intercambio de regalos suele asumirse como una tradición social. Sin embargo, desde la psicología, regalar es un acto cargado de significado emocional. Más allá del objeto, un regalo comunica atención, reconocimiento y vínculo, explica la psicóloga Yenifer Velásquez.

Un obsequio bien pensado refleja empatía: implica haber observado los gustos, necesidades o el momento vital de la otra persona. En este sentido, el valor emocional supera al valor económico. Regalar no es cumplir, sino transmitir un mensaje afectivo.

En las relaciones de pareja, el regalo puede reforzar la conexión cuando surge de la escucha y la intención, especialmente si promueve el tiempo compartido o el bienestar emocional. En cambio, cuando se da por compromiso o como compensación, puede perder su sentido.

Con amigos y familiares, los regalos fortalecen el sentimiento de pertenencia y ayudan a mantener los lazos sociales. Los detalles simbólicos o compartibles suelen generar mayor impacto que los obsequios impersonales.

El mejor regalo no es el más costoso, sino aquel que hace sentir al otro visto, valorado y recordado, añade Velásquez.

Convivencias entre amigas

En el Día del Cariño las amigas celebran la amistad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La tendencia en el Día del Cariño se orienta a celebrar momentos especiales con las personas que se aman, priorizando las experiencias compartidas sobre los obsequios materiales, dice Alejandra Lemus, reconocida en sus redes como @ave_raris. Un ejemplo de ello es la celebración de Galentines Day, que destaca la complicidad, el apoyo mutuo y el aprecio entre amigas, y que, con el paso del tiempo, ha ganado popularidad.

Esta conmemoración consiste en celebrar la amistad, generalmente mediante una comida —ya sea brunch o cena—, acompañada de decoración temática y, en muchos casos, de un código de vestimenta. El objetivo principal es disfrutar un momento especial y capturar recuerdos a través de fotografías que, posteriormente, se comparten en redes sociales, explica Lemus.

En el caso de las parejas, la celebración también se enfoca en crear experiencias significativas, como una cena romántica o una escapada de fin de semana a un destino especial. En cuanto a obsequios, la tendencia se inclina hacia joyas de lujo o semilujo con un significado especial.

No obstante, cada celebración se adapta al presupuesto, los gustos y las tradiciones propias, priorizando siempre el fortalecimiento del cariño hacia los seres que se aprecian y aman.

Los regalos clásicos del Día del Cariño

Las flores es un obsequio clásico de los enamorados. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los productos más comercializados en el Día del Cariño, según Jacobo Pieters, gerente de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, son:

Chocolates y dulces

Flores

Tarjetas de felicitación

Salidas románticas (cenas o experiencias)

Joyería

Regalos fuera de lo tradicional

Los regalos que permiten vivir experiencias son una nueva tendencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Además de las opciones tradicionales, han surgido opciones novedosas en el mercado nacional e internacional. Este tipo de productos de exportación refuerza un mensaje emocional más allá de lo meramente físico, aclara Pieters.