Quién era Ece Írtem y por qué investigan una mordedura de mono tras su muerte

La actriz turca Ece Írtem había viajado a Tailandia días antes de su muerte, donde un mono la mordió, por lo que su abogado pidió que se investigara una posible relación entre ambos hechos.

Ece Írtem, conocida por su participación en las series Pecado original (2018), Sandik Kokusu (2023), Yeni Gelin (2017) y Bay Yanlis (2020), entre otras, murió el pasado 15 de junio a causa de un ataque al corazón.

La actriz nació el 14 de junio de 1991 en Sivas, Turquía, y falleció en Estambul el 15 de junio. Un día antes había cumplido 34 años.

Írtem inició su carrera como actriz en el 2014 y rápidamente se dio a conocer al participar en varias series turcas. En Turquía, su papel más conocido fue en la serie Mundos opuestos (2022).

Antes de dedicarse a la actuación, estudió en el Departamento de Ópera y Artes Vocales de la Universidad de Yasar y trabajó con varias personalidades del mundo de la música lírica.

Según publicó el diario El País, la actriz falleció mientras estaba con su madre y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, sufrió un ataque al corazón, informó su representante legal, Ugur Gokkoyun.

La actriz había viajado recientemente a Tailandia, según las publicaciones que compartió en Instagram.

La hipótesis del abogado es que durante ese viaje sufrió una mordedura de mono, por lo que pidió a las autoridades investigar el caso, según una publicación de Univisión. Indicó que se identificaron tres marcas en el brazo izquierdo.

Gokkoyun mencionó el riesgo de este tipo de lesiones, ya que, según expertos, las mordeduras de mono pueden tener consecuencias mortales, incluida la sepsis, una afección potencialmente mortal causada por una respuesta extrema del organismo a una infección.

La actriz se había estado sintiendo mal del estómago días antes de morir, pero no quiso acudir al médico, según señalaron varios medios locales.