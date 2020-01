¿Quién es Timothée Chalamet, el actor que encarnará a Bob Dylan en el cine?

A sus 24 años, Timothee Chalamet se ha consagrado en el cine y la moda. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan en los inicios de su carrera musical en una cinta que dirigiría James Mangold, informó este 6 de enero el medio especializado Deadline.

El proyecto se centraría en la célebre y polémica transición de Dylan a mediados de los años 60, cuando pasó de ser un joven icono del folk a probar suerte, con mucho éxito, en el eléctrico sonido del rock.

La tarea está encomendada a Chalamet, uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en Hollywood.

Nacido en Nueva York en 1995, Chalamet es franco americano. Sus primeras apariciones en la pantalla fueron discretas al principio de la década con Interstellar y Homeland.

Alcanzó la admiración unánime por “Call Me by Your Name” (2017), que le dio una nominación en los Óscar, y brilló también en otras cintas como “Lady Bird” (2017) y “Beautiful Boy” (2018).

El año pasado apareció en varias películas: el drama histórico “The King” de Netflix; la nueva versión de Greta Gerwig sobre “Little Women”, y la última cinta de Woody Allen “A Rainy Day in New York”, un filme envuelto en polémica y que solo se vio en unos pocos mercados. Luego Chalamet se distanció públicamente del proyecto y donó su sueldo a organizaciones sin ánimo de lucro.

Este año que acaba de empezar también promete emociones fuertes para un actor de solo 24 años.

Chalamet formará parte de “The French Dispatch”, la nueva película del siempre singular Wes Anderson; y liderará el reparto de la nueva “Dune”, que ha dirigido otro brillante cineasta como es Denis Villeneuve.

Moda

Además de la actuación, Chamalet ha conseguido que los reflectores de moda se fijen en él. La plataforma The List lo ubica como la segunda persona más influyente de esta industria, luego de Meghan Markle, basado en los estilismos arriesgados y elegantes del actor.

