¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Estela 2025 en Guatemala?

Los Premios Estela celebran los distintos géneros musicales, premiando lo mejor de la música nacional e internacional. Conozca a los ganadores de la novena edición de esta premiación.

María Alejandra Guzmán

|

premios estela 2025

El pasado 23 de agosto se llevó a cabo la gala de los Premios Estela 2025. Imagen utilizada únicamente con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El pasado 23 de agosto se efectuó la novena edición de los Premios Estela, una gala que reconoce la música nacional e internacional. En la velada participaron personalidades de la industria musical, medios de comunicación locales y público en general.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Visión. La alfombra roja comenzó a las 17.30 horas, con el desfile de celebridades nacionales e internacionales, quienes compartieron los proyectos que tienen en marcha durante este recorrido.

De acuerdo con información oficial, los Premios Estela reconocen a la música en Guatemala. Esta premiación se lleva a cabo desde el 2016.

Entre los artistas que deleitaron al público con sus presentaciones musicales se encuentran Flaminia, Vadhir Derbez, Zaravia, Dania y Jimena, Storino, Teniente, entre otros.

 Lista de categorías y ganadores

  1. Artista Revelación – Sebas Bárcenas
  2. Mejor Canción Dance / ElectrónicaCaemal Remix (Master Fader)
  3. Mejor Canción Pop Masculino Mónaco (Zaravia)
  4. Mejor Canción Pop Femenino - Mantra (Storino)
  5. Mejor Canción R&B o SoulMiénteme (Kei)
  6. Marimba –  Santa Catarina de Alejandría (Marimba El Valle y Giovanni Roblero)
  7. Mejor Canción ReggaetonMéxico (Lmentos)
  8. Proyección Internacional – Jay Music
  9. Videoclip del añoFalso amor (Florence Umaña)
  10. Mejor Canción Regional Simplemente Mío (Bity Valdez)
  11. Estela Kids – Halley López
  12. Mejor agrupación popBrindo por ella (Sunday Funday)
  13. Premio de la prensa - Cristian Salguero
  14. Mejor Canción Urbana - Yo No Estoy Pa' Eso (Doble Sentido)
  15. Revelación Iberoamérica - Vadhir Derbez
  16. Reconocimiento a trayectoria - Legión
  17. Mejor Canción Featuring - Cautivo (El Tambor de la Tribu y Aleks Syntek)
  18. Premio Autor del Año - Daniela Carpio

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

