¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Estela 2025 en Guatemala?
Los Premios Estela celebran los distintos géneros musicales, premiando lo mejor de la música nacional e internacional. Conozca a los ganadores de la novena edición de esta premiación.
El pasado 23 de agosto se llevó a cabo la gala de los Premios Estela 2025. Imagen utilizada únicamente con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El pasado 23 de agosto se efectuó la novena edición de los Premios Estela, una gala que reconoce la música nacional e internacional. En la velada participaron personalidades de la industria musical, medios de comunicación locales y público en general.
El evento se realizó en el Centro de Convenciones Visión. La alfombra roja comenzó a las 17.30 horas, con el desfile de celebridades nacionales e internacionales, quienes compartieron los proyectos que tienen en marcha durante este recorrido.
De acuerdo con información oficial, los Premios Estela reconocen a la música en Guatemala. Esta premiación se lleva a cabo desde el 2016.
Entre los artistas que deleitaron al público con sus presentaciones musicales se encuentran Flaminia, Vadhir Derbez, Zaravia, Dania y Jimena, Storino, Teniente, entre otros.
Lista de categorías y ganadores
- Artista Revelación – Sebas Bárcenas
- Mejor Canción Dance / Electrónica – Caemal Remix (Master Fader)
- Mejor Canción Pop Masculino – Mónaco (Zaravia)
- Mejor Canción Pop Femenino - Mantra (Storino)
- Mejor Canción R&B o Soul – Miénteme (Kei)
- Marimba – Santa Catarina de Alejandría (Marimba El Valle y Giovanni Roblero)
- Mejor Canción Reggaeton – México (Lmentos)
- Proyección Internacional – Jay Music
- Videoclip del año – Falso amor (Florence Umaña)
- Mejor Canción Regional – Simplemente Mío (Bity Valdez)
- Estela Kids – Halley López
- Mejor agrupación pop – Brindo por ella (Sunday Funday)
- Premio de la prensa - Cristian Salguero
- Mejor Canción Urbana - Yo No Estoy Pa' Eso (Doble Sentido)
- Revelación Iberoamérica - Vadhir Derbez
- Reconocimiento a trayectoria - Legión
- Mejor Canción Featuring - Cautivo (El Tambor de la Tribu y Aleks Syntek)
- Premio Autor del Año - Daniela Carpio