¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Estela 2025 en Guatemala?

El pasado 23 de agosto se efectuó la novena edición de los Premios Estela, una gala que reconoce la música nacional e internacional. En la velada participaron personalidades de la industria musical, medios de comunicación locales y público en general.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Visión. La alfombra roja comenzó a las 17.30 horas, con el desfile de celebridades nacionales e internacionales, quienes compartieron los proyectos que tienen en marcha durante este recorrido.

De acuerdo con información oficial, los Premios Estela reconocen a la música en Guatemala. Esta premiación se lleva a cabo desde el 2016.

Entre los artistas que deleitaron al público con sus presentaciones musicales se encuentran Flaminia, Vadhir Derbez, Zaravia, Dania y Jimena, Storino, Teniente, entre otros.

Lista de categorías y ganadores