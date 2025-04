¿Quiénes serán los actores elegidos para la nueva serie de Harry Potter en la plataforma de HBO?

Durante la mañana de este martes 15 de abril, la plataforma de streaming HBO Max anunció a los primeros actores confirmados para el elenco del próximo programa de Harry Potter, basado en la exitosa serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J. K. Rowling, que narra las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería.

"Estamos sumamente encantados de poder contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verles dar nueva vida a estos personajes queridos por millones de personas", expresaron Francesca Gardiner, directora creativa y productora ejecutiva de la serie, y Mark Mylod, director y productor ejecutivo de HBO Max.

La plataforma lanzó audiciones en otoño de 2024 para encontrar a los actores que interpretarán a los personajes principales de la historia (Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley); y de acuerdo con Variety, revista estadounidense especializada en cine y cultura popular, HBO Max recibió más de 30 mil inscripciones para estos papeles.

El medio norteamericano también informó que la grabación de la nueva serie está prevista para el verano del 2025 y promete ser “una adaptación extremadamente fiel a los libros de J. K. Rowling”, debido a que cada temporada estará basada en una de las entregas de la saga, con el objetivo de extender esta producción a lo largo de una década.

Nuevo elenco de Harry Potter

John Lithgow como Albus Dumbledore

El actor estadounidense de 79 años, John Arthur Lithgow, ganador de seis premios Emmy, dos Globos de Oro y dos premios Tony, interpretará a Albus Dumbledore, un personaje descrito como el más moral de la saga, ya que su lema se basa en la afirmación de que “el amor es la magia más importante y más poderosa de todo el universo”.

Dumbledore es considerado el mago más poderoso de toda la serie de Harry Potter, comparable únicamente con el principal antagonista de los libros, Lord Voldemort. Por ello, se espera que John Lithgow logre encarnar a un “anciano paternal, sabio y protector” con los niños, pero también intimidante frente a todos sus enemigos mágicos.

HBO has revealed that John Lithgow will portray Dumbledore in the upcoming Harry Potter television series pic.twitter.com/HtFmpw44Pl — ScreenTime (@screentime) April 14, 2025

Paapa Essiedu como Severus Snape

La primera gran polémica llega con el actor británico de origen ghanés Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, un personaje fuertemente definido por su apariencia física, mencionada en varias ocasiones a lo largo de la serie. Ante esta situación, el hecho de que el artista sea afrodescendiente marcará una diferencia notable.

En los libros de J. K. Rowling, Severus Snape es descrito como un hombre pálido y delgado, con hombros encorvados. Asimismo, el personaje “tiene una manera de caminar muy nerviosa, similar a la de una araña”, según su creadora, quien también indicó que el cabello del hechicero “es bastante negro”, lo que resalta con el tono claro de su piel.

Paapa Essiedu is officially confirmed to play Severus Snape in HBO's "Harry Potter" television series. https://t.co/Geny6vAsRs pic.twitter.com/Ny6OyOgmTr — Variety (@Variety) April 14, 2025

Janet McTeer como la Profesora Minerva McGonagall

La actriz y escritora británica de 63 años, Janet McTeer, interpretará a la profesora Minerva McGonagall, una bruja escocesa de sangre mestiza que trabajó en el Ministerio de Magia y posteriormente se convirtió en jefa de la casa Gryffindor y profesora de la asignatura de "Transformaciones" en el Gran Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

A lo largo de la saga, Minerva llega a convertirse en subdirectora y, más tarde, en la directora del colegio. Además, forma parte del movimiento de resistencia conocido como la Orden del Fénix, en el cual lucha en diversas batallas, incluidas la Batalla de la Torre de Astronomía y la Batalla de Hogwarts, donde termina liderando la resistencia.

Janet McTeer will reportedly play Professor Minerva McGonagall in the HBO 'HARRY POTTER' show



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/QrRyga7hKX — ScreenTime (@screentime) March 7, 2025

Nick Frost como Rubeus Hagrid

El actor, comediante y guionista británico de 53 años, Nick Frost, le dará vida a Rubeus Hagrid, un mago semi-gigante encargado de reintroducir a Harry Potter en el mundo mágico. Hagrid asume el cargo de profesor en la asignatura de Cuidado de Criaturas Mágicas y, posteriormente, se convierte en miembro de la Orden del Fénix.

Además de ser docente, Rubeus es considerado un excelente guardabosques que adora a casi todos los animales fantásticos. No obstante, como medio-gigante, posee gran fuerza y fortaleza física, incluida cierta resistencia a los hechizos, aunque no tan elevada como la de los gigantes, por lo que es propenso a sobreestimar su capacidad.