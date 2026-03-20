Quinto Sábado de Cuaresma: Solemne Cortejo Procesional de la Venerada Imagen de Jesús Nazareno del Sacrificio

La venerada imagen de Jesús Nazareno del Sacrificio, de la parroquia Jesús Resucitado, ubicada en la zona 5 de Mixco, colonia Primero de Julio, saldrá este Quinto Sábado de Cuaresma, 21 de marzo de 2026, en el tradicional y esperado Sábado del Sacrificio, una de las fechas más significativas para la feligresía y devotos de la antañona colonia Primero de Julio.

El solemne cortejo procesional dará inicio a las 16 horas y recorrerá las principales calles y avenidas de la colonia Primero de Julio y sectores de La Florida, en un ambiente cargado de fe, recogimiento y fervor popular. Durante seis horas, el Nazareno del Sacrificio avanzará con paso cadencioso, acompañado de su piadosa Madre, y llevará consigo las súplicas, promesas y agradecimientos de centenares de fieles que se congregan año con año para presenciar su recorrido.

La antañona colonia Primero de Julio luce sus mejores galas este fin de semana cuaresmal. Las calles y avenidas se engalanan con el tradicional morado penitente, balcones y ventanales adornados con telas, estandartes y símbolos pasionarios, mientras el incienso perfuma el ambiente y anuncia el paso del Nazareno de la colonia. La comunidad se une en una sola expresión de fe y convierte cada rincón en un espacio de oración y contemplación.

Uno de los momentos más esperados del recorrido es el paso del cortejo por la 18 calle, donde los devotos elaboran alfombras de aserrín teñido, flores naturales y diseños religiosos, auténticas obras de arte efímero que rinden homenaje a Jesús del Sacrificio. En este punto, el andar del cortejo se vuelve aún más solemne, mientras el silencio respetuoso y el sonido de las marchas fúnebres envuelven el ambiente y crean una estampa profundamente conmovedora.

Las calles de la colonia se llenan de devoción, donde el morado penitente domina el paisaje y las alfombras multicolores marcan el recorrido de Jesús del Sacrificio y la Madre del Sacrificio. Familias enteras participan desde tempranas horas, preparan alfombras y acompañan el cortejo.

La imagen de Jesús Nazareno del Sacrificio, venerada en la parroquia Jesús Resucitado, data de 1978, año en que fue entronizada. La talla fue realizada en madera de cedro por el escultor Carlos Enrique Barillas, quien residía en el barrio El Gallito. En un inicio, la imagen recibió la advocación de Jesús Nazareno de la Salvación; sin embargo, debido a la existencia de otra imagen con el mismo nombre en la parroquia San Pedro Apóstol, zona 5, se decidió cambiar su advocación y quedó finalmente como Jesús Nazareno del Sacrificio, nombre propuesto por la señora Graciela de Zamora.

Originalmente, la imagen presentaba una postura recta, pero por iniciativa de la hermandad, en junio de 1979 se le realizó una leve inclinación que acentúa el esfuerzo al cargar la cruz, trabajo a cargo del señor Rodolfo Rodríguez. Desde entonces, la imagen refleja con mayor realismo el sacrificio del Redentor en su camino al Calvario.

El Nazareno del Sacrificio se procesiona desde 1979 por la tarde del Quinto Sábado de Cuaresma, con un recorrido de aproximadamente seis horas. En su primer cortejo cuaresmal utilizó una anda de 50 brazos, facilitada en calidad de préstamo por el presidente de la Hermandad del Cristo del Amor de Santo Domingo, don Eduardo Morales Cospín. No obstante, su primer desfile procesional se llevó a cabo el 20 de agosto de 1978. Desde 1982, el cortejo es acompañado por la representación de la Virgen de Dolores, antiquísima talla atribuida al escultor Juan Lanuza.

Jesús Nazareno del Sacrificio representa al mártir del Gólgota recién sentenciado a cargar la cruz. Su rostro joven, de facciones triangulares, denota palidez, angustia y resignación; corren leves gotas de sangre y destaca una que brota de su nariz y se pierde en el bigote, uno de los detalles más característicos de la imagen. Es una talla representativa del vanguardismo escultórico del siglo XX, profundamente expresiva y cargada de simbolismo.

La Hermandad de Jesús Nazareno del Sacrificio fue establecida el 17 de diciembre de 1978 por el padre fray Antonio Mateo Travadelo, de la Orden de Predicadores, y desde entonces ha sido la encargada de velar por el culto, la tradición y la organización de este cortejo procesional.

La marcha oficial del cortejo es “Señor del Sacrificio”, del maestro Jaime Mazariegos, marcha fúnebre que es interpretada. El cortejo tiene prevista su entrada al templo parroquial a las 22 horas.

La uniformidad para los devotos cargadores y acompañantes consiste en traje oscuro, camisa y corbata, zapatos negros de vestir y guantes negros.