Rafael Inclán y las revelaciones que hizo sobre los consejos que le dio Carmen Salinas en temas relacionados al dinero

En una entrevista otorgada al programa Hoy, Rafael Inclán reveló su complicada situación, ya que los últimos meses han sido difíciles para él en el aspecto económico.

“Yo nunca he ahorrado, nunca he tenido demasiado. Tienes lo que tienes para vivir o para compartir con tu familia, pero nunca he sido una gente organizada económicamente. Físicamente me tengo que organizar porque la edad te lo exige, pero económicamente no, entonces cuando te viene un proceso así, te angustias más, te angustias lo doble”, reconoció el actor de 80 años.

Añadido a esto, el actor recordó los constantes consejos que le daba la ahora fallecida actriz Carmen Salinas con respecto al dinero.

“Cuando nos tocó la época del cine, incluyendo a la misma Carmen, que se sabe que fue de las figuras de esas películas. Nosotros venimos del teatro, entonces cuando llegamos al cine, ni sabíamos cobrar, ni sabíamos ahorrar, ni creías que se iba a acabar. Ya cuando llegas a un top en cine, que los cómicos llegamos, ya vendíamos más que los galanes”, dijo.

“La misma Carmen que, la señora Salinas que era muy administrada, ella me decía ‘es que no puede ser que trabajes todos los días y no ahorras’, y ni hablar, se padece, pero el trabajo no me ha faltado, entonces tampoco me quejo ni lloro”, relató Inclán.

El actor mexicano confesó hace un par de meses que la pandemia del coronavirus le afectó en gran manera debido al nulo trabajo que tuvo por mucho tiempo.

De igual manera, reconoció que actualmente no tiene bienes para heredar a su familia y vive al día con el dinero que recibe por los proyectos que realiza en la actualidad.

Carmen Salinas y Rafael Inclán coincidieron en varios proyectos cinematográficos a lo largo de los años y formaron una duradera amistad.

Lamentablemente, la icónica actriz mexicana falleció el pasado 9 de diciembre de 2021 a los 82 años a raíz de una hemorragia cerebral que la mantuvo internada en un hospital en la Ciudad de México por casi un mes.