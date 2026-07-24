Revista Chicos: así nació la publicación infantil que acompañó a generaciones de lectores de Prensa Libre 

Marinés de Sandoval, esposa de uno de los cinco fundadores de Prensa Libre, Mario Sandoval Figueroa, creó la revista infantil Chicos.

La primera publicación formó parte de las páginas de Prensa Libre y circuló el sábado 12 de abril de 1980.

Portada del primer ejemplar de Prensa Libre: (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las primeras ediciones incluían las clásicas historietas, recetas de cocina, experimentos, récords mundiales, un cuento y pasatiempos.

A lo largo de casi cuatro décadas, la revista evolucionó e incorporó contenidos infantiles y juegos de moda para sus lectores.

La revista mantuvo contacto con sus lectores por medio de diversos certámenes de dibujo y escritura.

También organizó varias carreras cuando el movimiento runners aún no existía en Guatemala.

Por décadas, la revista Chicos conquistó a miles de lectores infantiles en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En la década del 2010 revista Chicos creó el Talent Kids, que visitaba centros educativos en busca de talentos. Y de igual forma organizaba un Festival de Baile.

Luego de la gira por colegios se realizaba un evento final, en el cual un jurado elegía a los mejores.

Especial 75 años

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido la trayectoria de Prensa Libre, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.