Revista Chicos: así nació la publicación infantil que acompañó a generaciones de lectores de Prensa Libre 

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Revista Chicos: así nació la publicación infantil que acompañó a generaciones de lectores de Prensa Libre 

Durante casi cuatro décadas, la revista Chicos llegó a los hogares de los lectores de Prensa Libre en todo el país.

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La revista Chicos revolucionó la historia del contenido de entretenimiento dirigido a la niñez guatemalteca. Como parte de las actividades, se organizaron eventos con la participación de lectores infantiles de distintos establecimientos educativos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Marinés de Sandoval, esposa de uno de los cinco fundadores de Prensa Libre, Mario Sandoval Figueroa, creó la revista infantil Chicos

La primera publicación formó parte de las páginas de Prensa Libre y circuló el sábado 12 de abril de 1980. 

Revista Chicos: así nació la publicación infantil que acompañó a generaciones de lectores de Prensa Libre
Portada del primer ejemplar de Prensa Libre: (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las primeras ediciones incluían las clásicas historietas, recetas de cocina, experimentos, récords mundiales, un cuento y pasatiempos. 

A lo largo de casi cuatro décadas, la revista evolucionó e incorporó contenidos infantiles y juegos de moda para sus lectores. 

La revista mantuvo contacto con sus lectores por medio de diversos certámenes de dibujo y escritura. 

También organizó varias carreras cuando el movimiento runners aún no existía en Guatemala. 

CHICOS 218 Película
Por décadas, la revista Chicos conquistó a miles de lectores infantiles en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En la década del 2010 revista Chicos creó el Talent Kids, que visitaba centros educativos en busca de talentos. Y de igual forma organizaba un Festival de Baile.  

Luego de la gira por colegios se realizaba un evento final, en el cual un jurado elegía a los mejores.  

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Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido la trayectoria de Prensa Libre, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

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