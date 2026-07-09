Ricardo Arjona celebra a la selección de Argentina antes de despedirse del país con un récord de conciertos

Argentina avanzó a los cuartos de final tras una intensa victoria sobre la selección de Egipto, resultado que el propio Ricardo Arjona celebró durante uno de sus últimos conciertos en el país sudamericano.

La actuación de Argentina ha dado de qué hablar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su más reciente partido, la albiceleste remontó el marcador y venció 3-2 a Egipto en los octavos de final.

El cantautor guatemalteco exaltó el desempeño de la selección durante su penúltimo concierto en el Movistar Arena, de Buenos Aires, al proyectar el cabezazo de Enzo Fernández que dio la victoria al equipo argentino.

Después de la proyección, el artista subió al escenario para celebrar con sus seguidores una de sus últimas presentaciones en Argentina como parte de su gira Lo que el Seco no dijo.

Tras mostrar en las pantallas del recinto el gol que significó el 3-2 frente a Egipto, Arjona interpretó Minutos, una de sus canciones más reconocidas.

«¡Qué belleza verlos con esa camiseta, por Dios! Diez minutos faltaban, solo diez minutos. Las cosas que pueden pasar en diez minutos. ¡Día bendito este!», dijo Arjona al público. También recordó que ese era su concierto número 19 en Argentina, lo que los asistentes celebraron al grito de «¡Argentina, Argentina!».

El pasado 7 de julio, el artista ofreció su penúltimo concierto en Argentina y este jueves 9 de julio concluirá su residencia de 20 presentaciones en ese país. Luego continuará su gira por Colombia, Ecuador y Centroamérica.

La celebración no terminó allí, ya que el artista se colocó la camisola de la albiceleste con su nombre estampado en el pecho. Durante el concierto hizo un recorrido por su carrera al interpretar temas de su reciente álbum Seco, así como éxitos como Mujeres y Señora de las cuatro décadas.

Medios como ANSA Latina destacan que Arjona reunió a más de 280 mil asistentes durante sus conciertos y se consolidó como el primer artista internacional en alcanzar esa cifra en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Polémica rodea a la selección de Argentina

La selección de Argentina, una de las favoritas del torneo y vigente campeona tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, se ha visto envuelta en una polémica luego de que la selección de Egipto señalara a la FIFA de favorecer a la albiceleste.

Después de un disputado partido frente a Cabo Verde, Argentina avanzó a los octavos de final, donde enfrentó a Egipto. Aunque el conjunto africano tomó la ventaja, la albiceleste remontó en los últimos minutos y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Medios como la BBC destacan que Egipto cuestionó decisiones arbitrales, entre ellas la anulación de un gol por una falta sancionada al inicio de la jugada.

Asimismo, señalaron que Mohamed Salah habría recibido una falta dentro del área de penalti de Argentina que no fue sancionada. La acción ocurrió antes del gol que dio el triunfo a la albiceleste.

La controversia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios acusan a la FIFA de favorecer a la selección de Argentina.