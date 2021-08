Rolling Stones: Charlie Watts no participará en la gira por EE. UU. (quién sustituirá al baterista de la banda británica)

En un comunicado, el baterista señaló que hace un gran esfuerzo para estar totalmente recuperado pero que tiene que aceptar la recomendación de los expertos de que esto “llevará un tiempo”.

“Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por el covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación”, dijo Watts.

“Es por ello que he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que se presente por mi”, resaltó el baterista.

Tras divulgarse la información, el líder de los “rollings”, Mick Jagger, dijo en su cuenta de Twitter que espera ver otra vez a Watts en cuanto esté “totalmente recuperado”.

La legendaria banda de rock espera reanudar su gira por EE. UU. el próximo septiembre, tras quedar postergada el año pasado.

“Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por hacerse cargo, para que aún podamos actuar en todas las presentaciones”, agregó Jagger.

We really look forward to welcoming Charlie back as soon as he is fully recovered.

Thank you to our friend Steve Jordan for stepping in, so we can still play all the shows for you this fall. https://t.co/IOoLgIQqND

— Mick Jagger (@MickJagger) August 5, 2021