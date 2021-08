Jennifer Aniston se confiesa (la pérdida de amistades y cómo el coronavirus le cambió la vida)

Según Aniston, algunas amistades fueron dañadas por el coronavirus. Además, dijo que está comprometida con la vida y desde que comenzó la pandemia, ha apoyado la concienciación social, y ha enviado un llamado a la comunidad general a que sean responsables con la situación crítica que se vive.

La actriz estadounidense apoya la vacunación contra el covid-19 y en múltiples ocasiones ha mostrado su apoyo a las entidades de salud con la intención de promover que las personas se vacunen. Sin embargo, Aniston dijo que eso le ha costado más de una amistad.

“Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o que, simplemente, no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Últimamente he perdido a algunas personas en vida que se negaron o que no han revelado si han sido vacunadas o no, y es lamentable”, comentó Aniston y dijo que terminó la amistad con varios de sus allegados debido a que se han opuesto a la vacunación contra el coronavirus.

La protagonista de Friends agregó que, comprende las decisiones de todos y respeta que sean personales. Sin embargo, dijo que algunas personas no se vacunan por temor que han provocado algunas campañas de desinformación.

“Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra el covid-19 en Estados Unidos… pienso en aquellos familiares que no tienen ni tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”, publicó recientemente la actriz al evidenciar que está satisfecha de haber completado su fase de vacunación.