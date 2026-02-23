Ryan Coogler prepara reboot de “Los expedientes secretos X” y Danielle Deadwyler será protagonista

Danielle Deadwyler será protagonista de la nueva versión de "Los expedientes secretos X", de Ryan Coogler.

US actress Danielle Deadwyler attends the Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. (Photo by Michael Tran / AFP)

Danielle Deadwyler, será la protagonista de X-Files de Ryan Coogler. (Foto Prensa Libre: AFP)

The X-Files, conocida en español como Los expedientes secretos X, ganadora de premios Emmy y Globos de Oro, se estrenó en septiembre de 1993 y una nueva versión vendrá después de una larga pausa.

El cineasta Ryan Coogler, director de la aclamada Sinners ( (Pecadores) (que rompió récord histórico en los premios de la Academia de Hollywood 2026 y se consolida como la película más nominada de esta edición) se pondrá al frente de una nueva versión de The X-Files, que estará protagonizada por Danielle Deadwyler, informó este lunes The Hollywood Reporter.

Coogler, quien estuvo vinculado al proyecto durante mucho tiempo, escribirá y dirigirá el episodio piloto, que ya recibió luz verde oficial por parte de la plataforma Hulu.

Deadwyler, reconocida por su trabajo en The Woman in the Yard, asumirá uno de los roles centrales del proyecto, que en su versión original estuvieron a cargo de Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder).

La sinopsis del regreso de una de las series más icónicas de la televisión presenta a dos agentes del FBI altamente condecorados, pero muy diferentes, que forman un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace años y dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables, según recoge la revista especializada.

La nueva trama difiere de la premisa de la serie original de Fox, que se estrenó en 1993, duró nueve temporadas y dio lugar a dos películas:
Expediente X (1998) y  Expediente X: Quiero creer (2008), así como a una reedición en 2016, que se emitió en Fox durante dos temporadas. Por el momento, ninguno de los miembros del elenco original está vinculado a este nuevo proyecto, que aún no tiene fecha de estreno.

La última película de Coogler,  Sinners, hizo historia en los Premios BAFTA el domingo, convirtiéndose en  la película más galardonada de un director de descendencia afroamericana. La película ganó tres premios, incluyendo el de Mejor Guion Original para el guion de Coogler. La película, protagonizada por Michael B. Jordan, ha recaudado más de 365 millones de dólares a nivel mundial. Coogler es el fundador de la productora Proximity Media junto con sus socios Zinzi Coogler y Ohanian. Está representado por WME, M88 y Cohen and Gardner, publicó Deadline.

Con información de EFE.

