SAG-AFTRA rinde homenaje a Catherine O’Hara y Seth Rogen la celebra con discurso emotivo

La edición 32 de los Actor Awards celebró lo mejor de las actuaciones en cine y televisión, donde producciones como Sinners, One Battle After Another o The Studio sobresalieron. La noche tuvo un momento conmovedor cuando se anunció que la ganadora a mejor actriz en comedia en una serie era Catherine O’Hara.

Ante el anuncio, personalidades del mundo de la actuación que compartieron pantalla con Catherine O’Hara vivieron el momento de forma emotiva, ya que la actriz habría fallecido el pasado 30 de enero, a causa de una embolia pulmonar.

La actriz, que enfrentó un diagnóstico de cáncer rectal, fue elegida por el Sindicato de Actores de Hollywood para el galardón; sin embargo, fue su compañero Seth Rogen quien recibió el premio y pronunció unas palabras en las que destacó su trayectoria y talento.

Su actuación en The Studio la llevó a obtener el reconocimiento que, según destacó Rogen, ella se habría sentido honrada de recibir, principalmente por provenir de sus compañeros actores, a quienes admiraba y respetaba, señaló el intérprete.

“Sé que para ella habría sido un honor recibir este premio de manos de sus compañeros intérpretes, a quienes ella respetaba mucho; era una gran admiradora de todos”, aseguró Seth Rogen.

En medio de una ovación de aplausos de personalidades como Kathryn Hahn, Jenna Ortega o Jacob Elordi, el director compartió que Catherine O’Hara siempre fue generosa, elegante y amable, cualidades que nunca restaron brillo a su talento.

“Ella sabía que podía arrasar y quería arrasar cada día en el set”, destacó Rogen, mientras contaba como anécdota que la actriz siempre buscaba superar a sus personajes y le enviaba correos en los que reescribía sus escenas.

El director destacó: “Lo cierto es que siempre, el cien por cien de las veces, conseguía no solo mejorar su personaje, sino hacer mejor la escena en su conjunto y elevar la calidad de la serie entera”, y resaltó que era amable y, al mismo tiempo, una genio.

Dentro del discurso que honraba a una de las caras más conocidas de la televisión, recordada por su papel como Kate McCallister, madre de Kevin en Mi pobre angelito, el director pidió que, como homenaje, contaran a las nuevas generaciones quién era Catherine O’Hara.

“Si personas a su alrededor no conocen su trabajo… enséñenles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en Beetlejuice. Enséñenles a O’Hara lesionándose la rodilla en Very Important Perros y haciendo aquella genialidad de andar a la pata coja, y cuando vean a la gente reír, díganles: esa es Catherine O’Hara”, dijo en su discurso.