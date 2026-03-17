Escenario
Sara Curruchich y arte chimalteco protagonizan actividades en el Conservatorio Nacional
El 20 de marzo del 2026, el Conservatorio Nacional de Música reunirá a Sara Curruchich, la Orquesta Juvenil de Chimaltenango y una exposición pictórica de artistas chimaltecos en dos actividades.
Sara Curruchich es la invitada especial del concierto de aniversario de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El arte chimalteco llenará el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, el viernes 20 de marzo de 2026, con la presentación del concierto de aniversario de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango y la primera exposición pictórica de artistas chimaltecos.
A las 16 horas, en el lobby del Conservatorio, abrirá la Primera Exposición Pictórica de Artistas Chimaltecos, de la Escuela de Arte “Felipe Coc Ávila”, con obras de maestros del Técnico Artístico y trabajos de estudiantes de primer, segundo y tercer grado.
Luego, a las 19 horas, comenzará el concierto de aniversario de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango, que celebra su primer año. La presentación contará con la participación especial de Sara Curruchich, cantautora guatemalteca.
El concierto tendrá lugar en la Sala de Conciertos del Conservatorio y promete ser una velada para disfrutar, celebrar y compartir la importancia de la música.
Ambas actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo en el Conservatorio Nacional de Música, 3ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Fecha
Viernes 20 de marzo del 2026.
Hora
- 16 horas: Exposición pictórica de artistas chimaltecos
- 19 horas: Concierto de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango y Sara Curruchich
Lugar
Conservatorio Nacional de Música, 3ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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