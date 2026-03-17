Sara Curruchich y arte chimalteco protagonizan actividades en el Conservatorio Nacional

El arte chimalteco llenará el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, el viernes 20 de marzo de 2026, con la presentación del concierto de aniversario de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango y la primera exposición pictórica de artistas chimaltecos.

A las 16 horas, en el lobby del Conservatorio, abrirá la Primera Exposición Pictórica de Artistas Chimaltecos, de la Escuela de Arte “Felipe Coc Ávila”, con obras de maestros del Técnico Artístico y trabajos de estudiantes de primer, segundo y tercer grado.

Luego, a las 19 horas, comenzará el concierto de aniversario de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango, que celebra su primer año. La presentación contará con la participación especial de Sara Curruchich, cantautora guatemalteca.

El concierto tendrá lugar en la Sala de Conciertos del Conservatorio y promete ser una velada para disfrutar, celebrar y compartir la importancia de la música.

Ambas actividades serán gratuitas y se llevarán a cabo en el Conservatorio Nacional de Música, 3ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Fecha

Viernes 20 de marzo del 2026.

Hora

16 horas: Exposición pictórica de artistas chimaltecos

19 horas: Concierto de la Orquesta Juvenil de Chimaltenango y Sara Curruchich

Lugar

Conservatorio Nacional de Música, 3ª avenida 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí