Sean “Diddy” Combs se despierta con un cuchillo cerca de su garganta: este es su estado de salud

Sean "Diddy" Combs, mejor conocido como Diddy y actualmente en la cárcel, despertó con un cuchillo cerca de la garganta el pasado 22 de octubre, según medios internacionales.

El diario británico Daily Mail reportó que un recluso armado con un cuchillo se acercó al rapero estadounidense y colocó el arma cerca de su cuello.

De acuerdo con ese medio, Charlucci Finney, amigo de toda la vida, “afirma que un recluso armado con un cuchillo se coló en la celda de Diddy en la cárcel de Nueva York y podría haber asesinado al magnate del hip hop mientras dormía”.

Finney indicó que el incidente ocurrió en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aunque el cantante no sufrió lesiones, estuvo a punto de ser atacado, según medios internacionales.

Preocupación del entorno de Diddy Combs

Según TMZ, Finney considera que la intención del recluso era intimidar al rapero. “Añadió que la prisión no es un lugar seguro para nadie condenado por un caso relacionado con el sexo; le preocupa la seguridad de Diddy”, recoge el medio.

El abogado defensor Brian Steel declaró que, en una ocasión, un guardia detuvo al interno que empuñaba el arma improvisada. El jurista considera que el agresor buscaba “ganar prestigio” hiriendo al artista.

Finney agregó que su amigo ha guardado silencio sobre algunos hechos para no preocupar a sus seres queridos, pero insiste en que “la prisión no es un buen lugar para estar”.

Medios internacionales no aclararon sin el artista se defendió o los guardias actuaron, pero todo apunta que fue un acto de intimidación.

Combs fue condenado a más de cuatro años por su implicación en delitos de trata de personas con fines de prostutución.