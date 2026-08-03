Sebastián Villaverde: las reflexiones sobre la vida que dejó el modelo guatemalteco antes de morir

Sebastián Villaverde falleció el pasado sábado 1 de agosto en un accidente de tránsito, cuando viajaba en motocicleta en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana. Meses antes de la tragedia, el modelo y deportista guatemalteco concedió una entrevista en la que reflexionó sobre la vida, la muerte y los sueños que quería cumplir.

“Hola, soy Sebas Villaverde y acabo de correr 100 millas en los Alpes, cruzando por Francia, Suiza e Italia en 43 horas”, así comienza la conversación en el pódcast Viviendo 3D, publicada el 8 de diciembre del 2025.

Cuatro meses antes de esa entrevista, el joven, de 24 años, había participado en la Ultra-Trail du Mont-Blanc, donde logró esa hazaña.

Sin embargo, la conversación recorrió distintos momentos de su vida. Recordó cómo su infancia también estuvo marcada por el deporte y cómo en esa etapa nació el sueño de convertirse en atleta profesional y ganar una medalla olímpica, una meta que no alcanzó a cumplir.

“Desde chiquito siempre he sido un soñador, y he tenido ese sueño de poder ir a las olimpiadas y me imaginaba representando a Guate en alguna competencia. (…) Y es un sueño que todavía quiero cumplir”, contó. Añadió que deseaba ganar una medalla olímpica en triatlón.

Después de practicar karate, equitación, natación y otras disciplinas, encontró en las carreras de montaña su mayor motivación durante los últimos años. También las convirtió en una herramienta para fortalecerse y afrontar la muerte de su padre, quien falleció en el 2024, cuatro años después de ser diagnosticado con cáncer.

“El 21 de marzo falleció mi papá, y el 19 de marzo yo le hice tres promesas. (…) Una de ellas fue la clasificatoria para participar en la carrera de 100 millas”, contó.

En noviembre de ese año compitió en una prueba de 100 kilómetros en Puerto Vallarta, donde obtuvo la clasificación que le había prometido a su padre.

“Sé que él está conmigo en cada carrera, en cada sueño, en toda mi vida y mis actividades. Donde quiera que esté, sé que él está bien”, aseguró.

"Agradecer cada día como si fuera el último"

A lo largo de la entrevista, de 1 hora y 14 minutos, Sebastián Villaverde compartió frases, motivaciones y enseñanzas que lo impulsaban tanto en las competencias como en su vida cotidiana. Entre ellas destacan:

“Me siento feliz y vivo feliz porque sé que estoy cumpliendo mis metas”.

“Los planes de Dios son tan bonitos que, si uno tiene un sueño, lleva su fe y pone la confianza a las manos de Dios, sus sueños se pueden materializar mucho más”.

“Le agradezco mucho a Dios cada día pues, así como es un día más de vida para mí, es un día menos para poder ver a mi papá nuevamente”.

“Yo siento que soy muy fuerte mentalmente por eso, por estar cerca de Dios, aunque hay días que me cuesta más estar apegado a Dios, pero eso es lo que busco: ser bueno en todos los aspectos: ser buen hermano, buen amigo, buen hijo; ser buena persona y transmitir eso a través de mis sueños”.

“Le digo a Dios: ayúdame, te doy toda mi confianza y toda mi fe en tus manos, y actúa según tus planes”.

“Yo digo mucho la frase «fuerte por ti», que viene de un amigo que cuando mi papá tenía cáncer me dijo: «Sé fuerte por tu papá, fuerte por ti»; y esa frase me tocó mucho el corazón”.

“Es de tener esa fe y esa confianza a Dios, darle las llaves de tu corazón y tu vida a Dios, sin importar tus pensamientos y dudas, solo abrirte a Él y dejar que todo fluya”.

“Vivo mi día a día como a mí me gustaría, porque sé que nadie se va a levantar a perseguir mis sueños, sino que solo soy yo”.

“Cada día le agradezco a Dios por un día más de vida, sabiendo que es un día menos de vida para mí y para poder juntarme nuevamente con mi papá”.

“El poder levantarnos es un privilegio; con estar bien de salud yo siento que ya soy millonario”.

“Agradecer a Dios cada día te ayuda a decir: bueno, ya voy contra el tiempo; si mañana me muero, hoy es mi oportunidad para lograr ese sueño. Hay que agradecer cada día como si fuera el último”.

“Retarte te va a transformar para bien, y aún más si lo llevas con Dios, porque va a transformar tu vida de una buena manera”.

“Si sos leal a tus familiares, a tus amigos, en todos los propósitos que tengas, creo que vas a ser una persona muy distinta a los demás”.

“Dale las llaves a Dios, que fluya todo y que todo pase como Él quiera. Pero también uno tiene que poner de su parte y dejarse guiar por Él”.

“Disfruten cada día como si fuera el último. Yo sé que cuesta conseguir los sueños, pero busquen ese sueño con un propósito muy profundo”.

Sebastián Villaverde falleció el sábado 1 de agosto en un accidente de tránsito cuando viajaba en motocicleta en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según la información preliminar, la motocicleta impactó contra el arriate central, lo que provocó que Villaverde cayera sobre la cinta asfáltica, donde sufrió heridas que le causaron la muerte.