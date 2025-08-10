Selena Gomez quiere regrabar “Who Says”, la canción que la hizo llorar

Selena Gómez está considerando graban de nuevo uno de los temas que grabó a sus 18 años, Who Says, (¿Quién dice?). Esta declaración la hizo durante el pódcast Therapuss with Jake Shane.

El sencillo fue grabado en 2011 cuando era parte de la banda Selena Gomez & The Scene. La cantante confesó que admitió que sería una de las canciones que podría cantar de nuevo en una gira.

Gomez confesó que escuchó la canción en la radio recientemente durante un viaje al extranjero. "Pensé: '¿Por quéestoy llorando con mi propia canción?...Pero fue porque era mi yo de pequeña la que estaba allí transmitiendo estos mensajes tan poderosos que todavía necesito escuchar", comentó.

“Honestamente, esa es la única razón por la que volvería a hacer una gira: para interpretar Who Says. Medios como Milenio han destacado que esta propuesta musical se convirtió rápidamente en un himno para los jóvenes, con un mensaje de autoaceptación y confianza.

También aseguró que recientemente la escuchó y la hizo llorar. Además comentó que le gustaría grabarla de nuevo con su voz actual que es más madura y que se ha perfeccionado.



¿Qué dice la canción de Selena Gómez?

Compartimos un fragmento de la canción y el video que se encuentra en las redes sociales de la cantante.

Tú me hiciste sentir insegura

You made me insecure



Me dijiste que no era lo suficiente buena

Told me I wasn't good enough



Pero, ¿quién eres tú para juzgar

But who are you to judge



Cuando tú eres un diamante en bruto

When you're a diamond in the rough?



Estoy segura de que hay cosas

I'm sure you got some things



Que te gustaría cambiar de ti

You'd like to change about yourself

En la historia de Selena Gómez, Billboard destaca que antes de lanzar su carrera como solista, ella con su voz lideró la banda de pop-rock Selena Gomez & The Scene en la que estuvo con Drew Taubenfeld , Joey Clement , Dane Forrest y Greg Garman.

La banda lanzó tres discos Kiss & Tell de 2009, A Year Without Rain de 2010 y When The Sun Goes Down de 2011, Who Says fue parte de este último.

El último álbum en solitario de Gómez fue Rare de 2020. En mayo, Selena y su prometido, Benny Blanco , lanzaron en 2025 un álbum en conjunto llamado I Said I Love You First .