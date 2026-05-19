Selena Gómez vuelve al cine tras Emilia Pérez y se une a Cate Blanchett en la nueva película de Brady Corbet

Una de las actrices que se catapultó en la era dorada de Disney, Selena Gómez regresará al cine, esta vez bajo la dirección de Brady Corbet, reconocido por The Brutalist. El regreso de Gómez se dará junto con la actriz Cate Blanchett.

La revelación se conoció luego de que Cate Blanchett hablara sobre el nuevo proyecto durante una clase magistral, donde reveló que está por trabajar junto con Brady Corbet en una producción que hasta el momento no tiene título oficial.

Medios como Variety destacaron que en este proyecto participarán actores como Cate Blanchett, Selena Gómez y Michael Fassbender. Gómez, reconocida a escala mundial por su paso por Disney Channel, donde protagonizó la serie Los hechiceros de Waverly Place y otras películas juveniles, continúa su transición hacia producciones más serias.

The Hollywood Reporter destacó que, aunque el director busca mantener en secreto la trama de la película, Brady Corbet reveló que será una producción destinada a los adultos.

El medio también explicó que la historia estará ambientada principalmente en la década de 1970, aunque abarcará distintas épocas. Además, señaló que el recorrido narrativo iniciará en el siglo XIX y llegará hasta la actualidad.

Para esta nueva película, el nominado al Óscar utilizará cámaras de 65 milímetros de ocho perforaciones, con el objetivo de presentar imágenes acordes con el estilo de la producción, un formato considerado poco común en el cine actual.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Brady Corbet reveló que su nueva película busca “desafiar completamente los géneros”. Asimismo, se conoció que estará producida por Andrew Morrison.

En su cuarta película, Corbet apuesta por un proyecto que combina sofisticación visual con un enfoque provocador.

Milenio destacó que han surgido rumores de que el proyecto podría llevar provisionalmente el título The Origin of the World y que abordaría el misticismo estadounidense y el ocultismo desde el siglo XIX hasta la actualidad.