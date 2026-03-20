Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido, horarios y detalles de Jesús del Milagro en San Felipe

Los rasgos estilísticos lo ubican como una escultura del siglo XIX; el doctor en Historia del Arte, Johan Melchor, ubicó un Nazareno de sorprendente parecido a Jesús del Milagro, en Patulul, Suchitepéquez, que pudiera ser obra del mismo escultor, aunque aún no ha logrado precisar el nombre.

Se tienen noticias que este Nazareno salió en procesión de 1900 a 1914. Fue hasta 1954 por iniciativa del J. Antonio Ordóñez y un grupo de 28 vecinos de la aldea San Felipe, fundaron una asociación, que se retomó el culto a la imagen en gratitud a milagros y favores recibidos.

Desde el 2005, el Nazareno y la imagen de la Virgen de Dolores, permanecen en un altar situado en el ala izquierda del templo que destaca su diseño, decorado, acabados y calidad de materiales.

Santuario San Felipe Apóstol

Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Milagro

Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

PUNTOS DE REFERENCIA

14 horas: Salida

18 horas: Parque Isabel La Católica

19 horas: Parque Central Antigua Guatemala

20.30 horas: Tanque La Unión

22.45 horas: Parque San Sebastián

24.30 horas: Jocotenango

1.30 Colonia los Llanos

4 horas: (Jueves Santo) Entrada