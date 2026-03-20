Escenario
Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: recorrido, horarios y detalles de Jesús del Milagro en San Felipe
Durante la Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala, Jesús Nazareno del Milagro saldrá en procesión el Miércoles Santo con un recorrido que incluye puntos como el Parque Central, el Tanque La Unión y Jocotenango.
El pueblo de San Felipe, se asentó por primera vez en 1670. Los primeros pobladores llegaron allí desde otra comunidad después de sufrir demasiados brotes de enfermedades y plagas. (Foto Prensa Libre: Mario Cruz)
Los rasgos estilísticos lo ubican como una escultura del siglo XIX; el doctor en Historia del Arte, Johan Melchor, ubicó un Nazareno de sorprendente parecido a Jesús del Milagro, en Patulul, Suchitepéquez, que pudiera ser obra del mismo escultor, aunque aún no ha logrado precisar el nombre.
Se tienen noticias que este Nazareno salió en procesión de 1900 a 1914. Fue hasta 1954 por iniciativa del J. Antonio Ordóñez y un grupo de 28 vecinos de la aldea San Felipe, fundaron una asociación, que se retomó el culto a la imagen en gratitud a milagros y favores recibidos.
Desde el 2005, el Nazareno y la imagen de la Virgen de Dolores, permanecen en un altar situado en el ala izquierda del templo que destaca su diseño, decorado, acabados y calidad de materiales.
Santuario San Felipe Apóstol
Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril
Imagen: Jesús Nazareno del Milagro
Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
PUNTOS DE REFERENCIA
14 horas: Salida
18 horas: Parque Isabel La Católica
19 horas: Parque Central Antigua Guatemala
20.30 horas: Tanque La Unión
22.45 horas: Parque San Sebastián
24.30 horas: Jocotenango
1.30 Colonia los Llanos
4 horas: (Jueves Santo) Entrada