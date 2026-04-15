“Será especial en Guatemala porque tenemos mucho qué cantar”: Alex Ferreira promete un emotivo concierto en el país

El cantautor dominicano Alex Ferreira promociona en la actualidad El arte de esperar, una gira con la que ofrecerá conciertos en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Perú, Chile y Argentina.

El espectáculo se centrará en El arte de esperar, un álbum que lanzó el pasado 5 de marzo, en el que incluyó 10 canciones que giran en torno al tiempo, la vulnerabilidad, la paciencia y las transformaciones silenciosas que ocurren cuando la vida nos obliga a bajar el ritmo.

El cantautor dominicano describe su reciente producción como emocionalmente precisa e indica que incluye un sonido que combina la composición latinoamericana con texturas modernas y voces íntimas.

Ferreira conversó con Prensa Libre y compartió detalles de su nuevo álbum, la gira y de la emoción por regresar al país.

“En definitiva, mi intención con el disco era intentar enseñar la paleta de colores de mi proyecto y de las cosas que me gustan, pero a veces el resultado es salvajemente ecléctico”, dijo desde la ciudad de México, donde reside.

En octubre del 2025, el cantautor publicó Elefante, el primer sencillo de su nuevo álbum y desde esa fecha comenzó la difusión de su actual propuesta sonora.

"Elefante aborda la paradoja de la comunicación contemporánea, esos momentos en que todos hablan, y aunque estén presentes y cercanos, nadie realmente se entiende”, indicó Ferreira.

“La canción utiliza dos metáforas poderosas (el elefante en la habitación y la torre de Babel) para destacar esos instantes de desconexión donde hablamos de banalidades o giramos en círculos para evitar enfocarnos en lo verdaderamente importante”, agregó.

En diciembre de ese año lanzó Precisa tiempo, el segundo sencillo, un tema en el que se observa al amor desde la calma. En enero pasado, Ferreira lanzó Bumerán, el tercer sencillo del álbum y un tema que cataloga como uno de los más románticos de la producción.

“Estoy contento y motivado con el resultado del álbum. Realmente El arte de esperar es un conjunto de muchas cosas, hasta un tema que muy particular como Bailando con mi sombra, que cuenta con elementos que no aparecen en el resto de los temas, como las cuerdas, o de repente una cosa muy electrónica. Por otro lado, está Sentido de la vida, que justamente es como casi, casi que todo lo contrario en el tema electrónico, porque esa es muy orgánica. Así que es como lo dije antes, es un álbum con muchas paletas de formas y colores”, indicó el cantautor dominicano.

El regreso y conexión con Guatemala

De acuerdo con Alex Ferreira, desde que visitó por primera vez Guatemala, surgió una conexión especial debido a la conexión con el público local y por la energía que se genera durante cada presentación en el país.

En febrero del 2015, Alex formaba parte de la banda de músicos que acompañó a la cantante mexicana Ximena Sariñana, quien ofreció un concierto en el entonces Hard Rock.

Alex Ferreira durante un concierto en el Hard Rock Guatemala, en el 2015. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En marzo de ese año fue uno de los invitados de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, quien realizó el II Festival Acústico y sus amigos. “Recuerdo muy bien esos eventos porque durante ese concierto con Ximena, conocí a la banda Easy Easy y durante el Festival con Gaby Moreno, compartimos escenario con Ximena, Natalia Lafourcade y muchos grandes artistas”, indicó.

En el 2015, Alex Ferreira participó en el II Festival Acústico de la guatemalteca Gaby Moreno y compartió el escenario con las mexicana Natalia Lafourcade. y Ximena Sariñana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Ferreira volvió al país en noviembre del 2017 y en esa ocasión ofreció dos conciertos, uno en la capital y otro en Antigua Guatemala donde presentó Canapé, su cuarto álbum de estudio.

“Esa visita fue muy enriquecedora, fue la primera vez que viajé a Guatemala con banda para presentar mi música. Además, al día de hoy recuerdo mucho Antigua Guatemala, se me hace un lugar increíble con mucha historia y cultura”, añadió Ferreira.

Alex Ferreira durante un concierto en Guatemala, en noviembre del 2017. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Según el artista dominicano, en el país cuenta con amigos, colegas y admiradores, quienes constantemente interactúan en redes sociales y son los máximos responsables de que su música llegue a todos los rincones del país.

“Guatemala tiene muchas personas maravillosas y es un país que siempre está en mi lista porque es como una muestra de agradecimiento poder cantar en directo y decirles gracias por apoyar mi música, por hacer realidad que llegue a cualquier recinto, habitación o dispositivo”, mencionó Ferreira.

“He llegado a Guatemala varias veces más, recuerdo una ocasión en la que compartí escenario con Camilo Séptimo, otra ocasión que llegué como invitado de Easy Easy a la presentación de un disco en el que interpreto un tema con ellos, y así afortunadamente sigue la lista de presentaciones en las que he compartido mi propuesta, por eso, en esta ocasión estoy motivado de volver y compartir nuevas experiencias”, indicó.

La proyección

De acuerdo con Alex Ferreira, la evolución artística le ha permitido aprender y continuar con el deseo de explorar más ritmos y con El arte de esperar ha conectado con varios de ellos.

“Todavía tengo ganas de avanzar, de seguir explorando y de probar otras cosas. Ahora, espero conectar con este nuevo álbum y sorprenderlos durante cada presentación durante la gira”, comentó el artista dominicano.

Alex Ferreira no es ajeno al reconocimiento y varias de sus producciones han sido nominadas a los Latin Grammy. Además, sus colaboraciones con artistas como El David Aguilar, Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana, han sido significativas y han sido catalogadas por especialistas como una voz única en el panorama musical latinoamericano.

A propósito del concierto que ofrecerá en Guatemala, Alex comentó que prepara un setlist especial debido a que incluirá sus nuevos temas y varios éxitos.

“Vamos a presentar el disco nuevo y se incluirán canciones de esa producción, pero claro, siempre que hago un disco y luego lo tengo que preparar para girar, me encuentro con esta necesidad de interpretar temas anteriores, de reinterpretarlos o buscar cómo funcionan en el formato actual. Así que será especial lo que preparé para Guatemala porque tenemos mucho qué cantar”, concluyó.

Fecha

Alex Ferreira se presentará en Guatemala, el sábado 18 de abril del 2026 y previo a su show, la cantante guatemalteca Cynthia Fión presentará un repertorio con su sello creativo característico, su excelente voz y su distintivo sonido.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Alianza Francesa, zona 13 de la capital.

Precios y localidades

General - Q345

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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