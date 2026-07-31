Sexto Festival Nacional del Pepián, Bebidas y Postres: concurso, chefs internacionales invitados y marimba en vivo llegarán a Chimaltenango

Con el propósito de fortalecer el legado culinario de Guatemala, se celebrará en Chimaltenango la sexta edición del Festival Nacional del Pepián, Bebidas y Postres, donde cocineros, comensales y la cultura se fusionarán.

Con tres ejes principales, el festival honra el legado del pepián, platillo tradicional reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, que por generaciones se ha transmitido entre amas de casa y cocineros.

Asimismo, los asistentes podrán degustar la diversidad de bebidas y postres que enriquecen la gastronomía del país. El festival también busca impulsar el trabajo de cocineros, amas de casa, profesionales, estudiantes y personal del ámbito gastronómico, para que los comensales prueben sus platillos y los participantes puedan concursar ante chefs nacionales e internacionales.

El chef Elliott Castellanos, uno de los organizadores, compartió con Prensa Libre que la iniciativa surgió después de la pandemia como apoyo a los cocineros de Chimaltenango. Agregó que, durante la conmemoración del Bicentenario, nació la idea de organizar el festival y que, en su cuarta edición, adquirió carácter nacional, lo que permitió la participación de cocineros expertos y aficionados de todo el país.

Además, se abrió un concurso con tres categorías: pepián, bebidas tradicionales y postres guatemaltecos, en el que pueden participar aficionados a la cocina. También existe una categoría para estudiantes, en la que se premiará a los tres primeros lugares de cada especialidad, destacó.

Los concursantes tendrán de las 8 a las 11 horas para preparar sus platillos, que serán evaluados por alrededor de 50 chefs nacionales e internacionales, distribuidos en las distintas categorías.

Como parte del festival participará la chef guatemalteca Mirciny Moliviatis, así como representantes de la cocina tradicional del restaurante de Doña Mela. Este espacio honrará la gastronomía del país y a quienes día a día la mantienen viva.

Fecha

Domingo 30 de agosto del 2026

Horario

Concurso: de 8 a 11 horas

Celebración abierta al público: a partir de las 12 horas

Lugar

Centro Comercial Plaza Real Chimaltenango

Entrada

Inscripción al concurso: Q50

Ingreso gratuito para el público en general

Inscripciones

Para las tres categorías, vía WhatsApp: 5930-8697

Categorías del concurso

Pepián

Bebidas tradicionales

Postres guatemaltecos

Actividades

Degustación de pepianes, bebidas y postres

Marimba en vivo, a cargo de Maderas Chapinas

Baile de las Internacionales Abuelitas de El Tejar

Parqueo gratuito

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