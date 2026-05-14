Sharon Stone confirma la muerte de su hermano Michael Stone con quien compartió película

Michael Stone, actor y hermano mayor de la actriz Sharon Stone, falleció a los 74 años tras una larga enfermedad, según anunció la artista en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 13 de mayo del 2026.

“Mike Stone, mi hermano mayor, ha fallecido tras una enfermedad prolongada. Le deseamos paz”, escribió la actriz en un mensaje firmado por ella y sus hijos Roan, Laird y Quinn.

Una fotografía del actor acompañó la publicación, en la que amigos y seguidores lamentaron la noticia y expresaron sus condolencias a la familia Stone.

Originario de Meadville, Pensilvania, Michael Stone debutó en la gran pantalla en 1990 con la película End of the Night (“Fin de la noche”). Cinco años después protagonizó junto con su hermana la cinta The Quick and the Dead (“Rápida y mortal”).

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el actor participó principalmente en series de televisión y películas, como CSI: Miami y The Bold and the Beautiful (“Belleza y poder”), además de filmes como Eraser (“Eliminador”) y Malevolence.

Su último trabajo en la pantalla grande lo realizó durante la pandemia con la película Destinos opuestos, estrenada en el 2022, según detalla la revista People.

Michael era el mayor de los cuatro hermanos Stone; sin embargo, mantenía una relación especialmente cercana con Sharon, a quien acompañaba en distintos eventos de alfombra roja y fiestas relacionadas con ese ámbito.

La actriz ha enfrentado varias pérdidas familiares en los últimos años, como la de su madre, Dorothy Marie Stone, quien murió en el 2025 a los 91 años. Su hermano Patrick Stone falleció en el 2023, a los 57 años, y el hijo de este, River Stone, murió en el 2021, cuando tenía apenas 11 meses de vida.