Sylvester Stallone conmueve y preocupa en su aparición con bastón durante los Kennedy Center Honors

Donald Trump fue el maestro de ceremonias en los “Kennedy Honors”, unos premios otorgados cada año a un reducido grupo de artistas con una carrera prestigiosa.

“Cada uno de ellos tiene una historia de éxito y de triunfo que solo podría haber ocurrido en Estados Unidos”, elogió Trump al hablar de los galardonados de 2025, entre los que se encuentran la superestrella del cine Sylvester Stallone y la cantante Gloria Gaynor.

Los artistas recibieron esta vez una medalla dorada ofrecida por el joyero Tiffany, propiedad del grupo francés LVMH.

Nacidos como una gala anual en diciembre, distinguen a figuras de la música, la danza, el teatro, la ópera, el cine y la televisión por el conjunto de su carrera y su impacto en la vida cultural del país, con un fuerte peso de artistas estadounidenses pero también con espacio para creadores extranjeros estrechamente vinculados a esa escena.​

A lo largo de las décadas han sido galardonados nombres como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tina Turner, The Who, Led Zeppelin, U2, Henry Fonda, Lucille Ball, Meryl Streep, Steven Spielberg, George Lucas o Bruce Springsteen, así como instituciones culturales como el teatro Apollo o el musical “Hamilton”.

Sylvester Stallone con bastón

Medios internacionales destacaron que el actor llegó caminando apoyado en un bastón negro con mango dorado. Esto dio una alarma sobre su estado de salud a sus 79 años y se dieron comentarios acerca de las secuelas físicas después de las escenas de acrobacias y escenas de alto riesgo que ha protagonizado en su carrera.

Asistió con su esposa Jennifer Flavin y se dijo que la noche de los premios destacó con su sentido del humor que le caracteriza.

Infobae recuerda que las lesiones del actor se acumulan una lista extensa: “desgarro del músculo pectoral durante el rodaje de Rocky II, fisura en la columna vertebral en películas subsiguientes e internaciones tras recibir golpes reales en escenas de Rocky IV, donde Dolph Lundgren impactó su tórax con tal fuerza que obligó a hospitalizarlo”.

El 7 de diciembre el actor Sylvester Stallone fue homenajeado en los Kennedy Center Honors.

En el 2010 durante el rodaje de Los indestructibles tuvo una fractura de cuello, dislocaciones en ambos hombros y daño permanente en la columna. Ha tenido diversas operaciones en busca de su recuperación.

Men’s Health publicó además que en la segunda temporada de su reality show de Paramount+ The Family Stallone, el actor reconoció: “Hice estupideces”, dijo. “…después de esa película, nunca volví a ser el mismo físicamente… Así que les advierto: ‘No hagan sus propias escenas de riesgo'”.

Le insertaron una placa de metal en el cuello para reparar el daño, y Stallone se sometió a una cirugía de fusión espinal para evitar el movimiento entre los huesos.



