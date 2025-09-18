Symphonic Pulse: El concierto con sonidos vanguardistas que ofrecerá Mascha con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala

Mascha es una DJ e intérprete alemana que llegó a Guatemala para ofrecer un espectáculo atípico en el que mostrará su talento al lado de 90 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Sergio Pacaché.

Mascha también es la directora creativa de Symphonic Pulse, un proyecto que cuenta con una curaduría profundamente personal que refleja su experiencia de vida como artista. Además, evidencia su inspiración en paisajes naturales y musicales.

Originaria de Berlín, Alemania, la artista multidisciplinaria comenzó con la difusión de su talento en escenarios europeos y luego brilló en México.

En la actualidad, con más de una década de trayectoria, Mascha llegó a Guatemala para ofrecer el concierto Symphonic Pulse, con el que busca romper fronteras entre géneros y generaciones, así como mostrar que la música clásica y la electrónica pueden crear juntos un espectáculo vibrante, diverso y sorprendente.

“Nunca he tocado con músicos de Orquesta Sinfónica porque mis shows son más al aire libre o en festivales electrónicos. Sin embargo, me contactaron algunos delegados del sector cultural de la Embajada de Alemania en Guatemala, surgió la propuesta y acepté”, comentó Mascha.

De acuerdo con la artista alemana, la idea de esta fusión surgió hace cinco meses y luego de afinar detalles, se sumó a la iniciativa debido a que lo visualizó como una oportunidad de fusionar ritmos y sonidos.

“Me preguntaron si imaginaba un proyecto así y me emocioné mucho, me puse súper feliz porque además de compartir mi creatividad como DJ, tomé el rol de directora creativa y elegí todas las canciones que se escucharán durante el concierto”, indicó.

La DJ alemana Mascha fusiona su talento con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Más sobre el show

Según Mascha, el concierto en Guatemala será diferente porque además de mezclar tracks y brillar con sus tornamesas, presentará temas inéditos.

“Regularmente le llaman ‘pinchar’ canciones, pero lo que hago es generar música, con sintetizadores y presentar canciones con ritmos que me han influenciado como Techno House, también unos clásicos súper de la de la historia electrónica y otras variantes”, agregó.

Mascha indicó que el concierto en Guatemala le permitirá compartir temas inéditos y que oficialmente los lanzará en el país.

“Voy a tocar unas canciones en vivo, que no las he publicado, así que será el momento ideal para lanzarlos oficialmente. También cantaré dos o tres canciones, algunas en español y otras en inglés”, añadió.

Mascha es una DJ e intérprete alemana que promociona su talento en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Una artista disciplinaria

Desde niña, Mascha mostró inquietud por la música. La artista indicó que en su familia estuvo rodeada por amantes de la cultura y otras disciplinas creativas.

“La familia de dónde vengo, casi todos son músicos. Por el lado materno y paterno algunos han interpretado rock, otros están vinculados con música más folclórica y varios más tocan instrumentos musicales”, dijo.

En cuanto a sus influencias, Mascha indicó que le gusta la diversidad musical debido a la magia que permite fusionar distintos ritmos.

“Me gustan muchos ritmos, aunque depende del ambiente. Sin embargo, me gusta conectar con mis emociones y así logro transmitir mucho más que solo música. Por ejemplo, me gustan mucho los clubes, pero, por otro lado, me agrada pensar o relajar y disfruto mucho las canciones con piano y otras melodías, por eso no me limito”, agregó la artista alemana.

Fecha

El concierto que mezclará lo mejor del techno berlinés con la tradición sinfónica guatemalteca se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre del 2025.

Hora

El show de Mascha y la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala comenzará a las 19.30 horas.

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”. Avenida, 4-61, zona 1, ciudad de Guatemala.

Lleno total

Los boletos para esta actividad se agotaron. Sin embargo, la Embajada de Alemania en Guatemala y Mascha, trasmitirán en directo el concierto en formato streaming, a través de perfiles de las redes sociales.

