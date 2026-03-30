Taco Fest 2026: fechas, actividades y detalles del evento en Cayalá

La cultura mexicana se instalará en la Plaza Central de Cayalá, zona 16, para dar vida al Tercer Festival del Taco, Taco Fest, el 11 y 12 de abril del 2026.

El evento incluirá presentaciones musicales, mariachis, karaoke, concursos y un espectáculo de lucha libre el segundo día, además de la participación de nueve taquerías que concursarán con diversas propuestas culinarias para conquistar el paladar del público.

Los asistentes podrán votar por su taquería favorita, mientras degustan platillos y disfrutan del ambiente mexicano con su familia y amigos.

Este año también se estrenará en YouTube la miniserie Taco tras taco, que mostrará el proceso, las historias y la identidad de las taquerías participantes.

Esta tercera edición del Festival del Taco se celebrará el sábado 11 y domingo 12 de abril, a partir de las 11 horas, en la Plaza Central de Cayalá, bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16.

“Con Taco Fest buscamos celebrar la gastronomía mexicana que tanto ha conectado con el público guatemalteco. No se trata únicamente de reunir taquerías, sino de construir una experiencia cultural alrededor del taco, visibilizando el talento y reconociendo el esfuerzo detrás de cada propuesta”, dijo Guillermo Leiva, gerente general de Festivales Guatemala.

Fecha:

Sábado 11 y domingo 12 de abril.

Hora:

A partir de las 11 horas.

Lugar:

Plaza Central de Cayalá, bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16.

Actividades:

Degustación de tacos

M ariachis

Presentaciones musicales

K araoke

C oncursos

Espectáculo de lucha libre (domingo 12 de abril a las 14 horas)

Entrada:

Por consumo.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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