Taylor Swift: El Cristo Redentor acoge con los brazos abiertos en Brasil a la estrella del pop

Mientras los admiradores se reunían en la famosa estatua en la cima de la montaña del Corcovado, el monumento gigante se apagó el jueves 16 de noviembre por la noche y se volvió a iluminar con una proyección de luz que representaba la camiseta Junior Jewels de Swift, que aparece en el video de la canción You Belong With Me.

“Bienvenida a Brasil”, rezaba, en inglés, con los nombres de los 27 estados del país. Los seguidores de la cantante estaban extasiados.