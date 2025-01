“Te he prometido”, de Leo Dan, y cómo la película Roma revivió este éxito del cantante

El cantante y compositor argentino Leo Dan, muy popular desde los años 1960 en Latinoamérica y autor de himnos románticos como "Cómo te extraño mi amor", falleció este miércoles a los 82 años, informó su cuenta oficial en redes sociales.

Nacido el 22 de marzo de 1942 en la Villa Atamisqui, en la provincia argentina de Santiago del Estero (centro-norte), Leopoldo Dante Tévez fue autor de decenas de canciones románticas y de otros géneros que le dieron fama internacional.

En una carrera que se expandió por seis décadas, vendió decenas de millones de discos y sus canciones fueron traducidas a varios idiomas.

La película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, ganó el Óscar a la mejor película extranjera en 2019. Fue la primera película mexicana que obtuvo la estatuilla dorada en esa categoría. Además, recibió los premios a la mejor fotografía y al mejor director, además de otras siete nominaciones y diversos premios internacionales.

En la película se escucha la canción Te he prometido, famosa en la década de 1970, "te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido así me dejas. Sabiendo que mañana iras con otro al altar", dice la famosa canción.

El tema fue parte de una de las obras maestras de Alfonso Cuarón y que llevó a la gran pantalla esta historia ambientada entre 1970 y 1971. Roma describe la vida de una trabajadora de casa partícular indígena, quien vive en una familia mexicana de clase media alta.

La canción se colocó en el noveno puesto de los 40 éxitos latinos en Estados Unidos en iTunes después del lanzamiento de la película.

El cantante en su cuenta X, escribió, "Estoy muy feliz de que una de mis canciones favoritas sea el tema principal de una película tan bella ¡Muchas gracias por tanto cariño, #México!".

Horas después, Cuarón, respondió, "Gracias a ti, @Leo_DanOficial, tus canciones han sido los temas musicales de muchas vidas".

La canción fue lanzada en el disco del mismo nombre, de 1969 y fue considerada un éxito. Una entrevista con Leo Dan en un programa internacional, recordó que la letra nació inspirada en una novia que tuvo en la adolescencia.

""Yo tenía una novia en aquel tiempo, a los 16 0 17 años. "Estaba enamoradísimo de esta mujer. Me invitó a su cumpleaños. Pedí una chaqueta prestada. Me fui al cumpleaños y de entrada la chica me dice "qué bueno que viniste, te presento a mi novio". "Tu novio soy yo", le dije y cuando lo vi, bueno, vi que no tenía mucha competencia con él porque era alto, flaco y feo, le dije "te prometo que voy a tratar de olvidarte'".