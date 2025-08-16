“Tendremos la oportunidad de conectar con nuestras emociones”: Andrés Obregón promete una velada musical inolvidable en Guatemala

Andrés Obregón es un cantautor mexicano originario de León, Guanajuato que ha destacado en la escena latinoamericana debido a la intensidad de sus letras y a varias baladas con las que ha conquistado el corazón de sus admiradores.

Convencido de plasmar su sello en la composición e interpretación, de compartir historias honestas y de conectar de forma cercana con la audiencia, Obregón continúa recorriendo escenarios internacionales en los que ha sido ovacionado.

Con sus canciones ha sido testigo de diversos acontecimientos y ha compartido varias anécdotas, desde graciosas, hasta algunas profundas que le han permitido reflexionar y plasmar más historias y melodías.

Desde la ciudad de México y previo a participar en una aventura que lo llevará por El Salvador, Guatemala y Costa Rica, el cantautor mexicano conversó recientemente con Prensa Libre y dio detalles de su trayectoria musical y del concierto que dará en la capital.

“Afortunadamente he tenido la oportunidad de convivir con varias personas que escuchan mi música y me han revelado historias profundas. Me han compartido comentarios muy fuertes, inclusive han salido historias con canciones que no son tan escuchadas”, dijo Obregón.

Aunque sus canciones surgen con temáticas particulares, el cantautor mexicano está convencido que sus admiradores son quienes le dan vida, las hacen propias, las adaptan a sus entornos y en ocasiones las convierten en herramientas liberadoras.

“Hay una canción muy introspectiva que lleva por título Despierto y varias personas me han dicho que los ha ayudado en momentos muy difíciles, incluso, algunos han estado sumergidos en depresión y situaciones fuertes de lo que eso involucra, pero que ese tema los ha ayudado. No sé cómo, pero qué gratificante es saber que lo que haces los alivie y en alguna medida sea reparador. Hay otra canción más nueva que lleva por título Nacimos rotos con la que muchos han conectado y me han compartido anécdotas muy bonitas”, contó Obregón.

Andrés Obregón Andrés ha conquistado emblemáticos escenarios culturales internacionales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Andrés Obregón)

El cantautor mexicano también dijo que está agradecido por el apoyo que le han dado a su música, aunque resaltó que, darse cuenta de que alguna de sus canciones puede de alguna manera, ayudar a alguien a sobrepasar una etapa difícil de su vida, es como un regalo adicional que lo recibe y abraza de forma especial.

A propósito de sus canciones, Obregón reveló que, desde que comenzó a hacer música, quiso contar las historias tal y como las sintió y vivió. Además, tiene claro que le apasiona que sus admiradores sientan esa cercanía, que puedan expresar sentimientos y que muestren empatía como lo que sucede con Mira qué bonito día, una canción que trata la cotidianidad del día de una persona que sigue el corazón roto, o Adiós, buen viaje, que contiene un lenguaje muy natural de despedirse y que usa la poesía para evitar la crudeza que refleja ese sentimiento.

“Creo que desde que empecé a hacer música, me ha gustado plasmar historias de una manera en la que sea fácil de entender. Además, las emociones me han llevado a componer temas nostálgicos, divertidos, así como otros más profundos, tristes y oscuros”, dijo.

El concierto en Guatemala

Andrés Obregón ofrecerá un concierto en Guatemala este sábado 16 de agosto a las 19 horas, en la Alianza Francesa, en la zona 13 de la capital y de acuerdo con el cantautor mexicano, el repertorio en el país será especial.

Obregón se presentó el viernes 15 en El Salvador y luego de su show en tierras guatemaltecas, viajará a Costa Rica, donde el domingo 17 concluirá su aventura musical por Centroamérica.

“Cada concierto es especial porque depende de la energía del público. Sin embargo, en Guatemala voy dispuesto a sorprenderlos”, indicó.

“Obviamente llevamos un set list, perose puede agregar o cambiar algo durante el concierto. Me ha pasado en algunos eventos que he improvisado canciones que he dejado de interpretar, así que estén preparados para el show en Guatemala, porque llegaré para contarles una historia y tengan en cuenta que tengo la claridad de cuáles son las canciones favoritas en este país que me ha apoyado tanto”, dijo.

Obregón recalcó que su concierto en Guatemala será una oportunidad de disfrutar, desahogar, conectar y mostrar emociones, debido a que habrá momentos de lágrimas, risas y convivencia. “El concierto será muy cercano y estoy convencido que no lo van a olvidar nunca”, concluyó el cantautor mexicano.

Fecha

Sábado 16 de agosto del 2025.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Alianza Francesa, zona 13 de la capital

Precios y localidades

Q375

Venta de entradas

Las entradas de pueden adquirir en la web oficial de starticket

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.