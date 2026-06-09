The Bear llega a su desenlace: fecha de estreno de la temporada final y detalles del primer tráiler

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The Bear llega a su desenlace: fecha de estreno de la temporada final y detalles del primer tráiler

La serie ganadora del Premio Emmy anunció el estreno de su quinta y última temporada, que llevará a los socios del restaurante a enfrentar la amenaza de una venta mientras luchan por conseguir una estrella Michelin.

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Los Angeles (United States), 26/06/2024.- Jeremy Allen White arrives to 'The Bear season 3' premiere at El Capitan Theatre in Los Angeles, California, USA, 25 June 2024. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Jeremy Allen White llega al estreno de la tercera temporada de 'The Bear' en el Teatro El Capitan de Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre EFE)

Los seguidores de la aclamada serie The Bear disfrutarán del desenlace de esta historia con el estreno de los ocho episodios de la quinta y última temporada. La producción de FX, que obtuvo el Premio Emmy, tendrá un estreno exclusivo en la plataforma de streaming Disney+.

Esta nueva temporada se estrenará el 26 de junio y retomará la historia después de que Sydney, Richie y Natalie descubran que el chef Carmine (Jeremy Allen White) ha abandonado el equipo, dejándoles el restaurante y todos sus problemas.

Los nuevos episodios llegan después del episodio especial retrospectivo titulado “Gary”, que llevó al público a seguir a Richie y Mikey en un viaje de trabajo a Gary, Indiana. La serie retomará la tensión por salvar el restaurante y conseguir la estrella Michelin.

La serie, creada por Christopher Storer, lleva a los protagonistas a enfrentarse a una realidad difícil: no tienen dinero, están expuestos a una posible venta y una tormenta torrencial en el horizonte complicará su continuidad. Por ello, deberán unirse al resto del equipo para ofrecer un último servicio, según destaca Disney en un comunicado de prensa.

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La amenaza de venta surge luego de que el tío Jimmy (Oliver Platt) planee vender el edificio donde funciona el restaurante The Bear, que ahora está bajo la dirección de Sydney (Ayo Edebiri), después de que el chef Carmine se retirara de la restauración.

Mientras el tiempo corre y el cierre parece inminente, el tráiler de The Bear muestra cómo la tensión consume a los chefs. “Es nuestro último día, se nos acabó el tiempo”, afirma Ebraheim.

Pese a la falta de dinero, a que la comida empieza a escasear y a que una inundación afecta al restaurante, Richie llega para motivar a sus compañeros: “No tenemos dinero, pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder”. La frase refleja cómo, después de los conflictos entre ellos, descubrieron que lo más valioso del restaurante son las personas y su unión.

Con la esperanza de ofrecer un último servicio que les permita alcanzar la tan anhelada estrella Michelin, esta nueva temporada promete acción, momentos emotivos y un desenlace impactante para la serie, que se ha posicionado como uno de los grandes éxitos de Disney+.

La serie, protagonizada por Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson, lleva al público a un mundo que mezcla gastronomía, drama y algunas pinceladas de humor.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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