“The Hunt”, la violenta y polémica película que canceló su estreno luego de los tiroteos en Estados Unidos

The Hunt (La Caza), en la que actúa la ganadora del Óscar Hilary Swank, debía estrenarse a fines de septiembre en Estados Unidos.

Esta sátira ultra violenta de la profunda fractura existente entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos muestra a integrantes de las élites más ricas persiguiendo y matando, por puro esnobismo y desprecio de clase, a pobres en los estados rurales, tradicionales bastiones del Partido Republicano (Wyoming, Misisipi, etc.).

Las escenas de violencia incluidas en el tráiler difundido a fines de julio causaron una fuerte polémica en momentos en que el país sigue conmovido por dos tiroteos que causaron 31 muertes el pasado fin de semana.

Trump arremetió contra la película, que presenta -de manera caricaturesca y voluntariamente exagerada- a sus simpatizantes como víctimas de una violencia gratuita.

La controversia

“El Hollywood izquierdista es racista a un grado sumo, y tiene gran ira y odio!”, tuiteó el presidente estadounidense el viernes. “La película que va a estrenarse busca echar leña al fuego y provocar el caos”, agregó, sin mencionar explícitamente The Hunt.

“Crean su propia violencia y luego responsabilizan a los demás. Son ellos los verdaderos racistas y son muy malos para nuestro país”, concluyó el magnate republicano, acusado a menudo de racismo.

“Universal Pictures ya había suspendido la campaña de promoción de The Hunt y ahora decidió, tras una profunda reflexión, anular nuestros planes para el estreno del filme”, señaló un portavoz de Universal en un comunicado enviado a la AFP.

“Respaldamos a nuestros cineastas y seguiremos contribuyendo a distribuir las películas de estos creadores visionarios y audaces, como los que hicieron este thriller satírico y social, pero comprendemos que este no es el momento indicado para el estreno de esta película”, puntualizó.

El filme The Hunt fue dirigido por Craig Zobel (Z for Zachariah, 2015) y escrito por Damon Lindelof, cocreador y guionista de la exitosa serie Lost.

Es importante destacar que detrás de la película también está el productor Jason Blum, famoso por sus proyectos de cine de terror y suspenso. Él se ha involucrado en cintas como Split, Get Out, Paranormal Activity, Insidious y The Purge.

