“The Last of Us”: el regreso de Pedro Pascal, el secreto entre Joel y Ellie y el simbolismo oculto del episodio 2×06

En el mundo posapocalíptico de la serie, Ellie (Bella Ramsey) sigue su camino en busca de los últimos miembros de las Luciérnagas y de Abby, con la intención de vengar la muerte de Joel (Pedro Pascal). Durante su travesía, un flashback que ocurre en el episodio seis de la segunda temporada trae de vuelta a Joel, revelando el progresivo deterioro de su vínculo con Ellie en The Last of Us.

En este penúltimo capítulo, Pedro Pascal regresa por última vez a la serie para abordar una de las grandes incógnitas: ¿Qué ocurrió realmente entre Joel y Ellie durante el salto temporal de cinco años?

La narrativa comienza con el cumpleaños número 15 de Ellie. Joel, en un gesto simbólico, le construye una guitarra como regalo, y ambos comparten momentos de felicidad. Un año después, en su cumpleaños 16, la sorprende llevándola a un museo con una exposición espacial, donde le obsequia un casete con grabaciones sobre el despegue al espacio.

Sin embargo, la relación comienza a fracturarse en el cumpleaños 17 de Ellie. Joel la encuentra en su habitación acompañada de otra joven, mientras se tatúa la mano, consume drogas y explora su identidad sexual. A partir de ese momento, la cercanía entre ambos se va desvaneciendo. Un nuevo salto temporal de dos años muestra a Ellie más distante, marcando límites claros al decirle a Joel que no es su padre, sino su compañero de cacería.

La ruptura definitiva ocurre cuando Joel le promete que llevará a Eugene a despedirse de su esposa antes de que se transforme en infectado. En lugar de cumplir su palabra, Joel mata a Eugene, lo que despierta sospechas en Ellie. Esta traición revive dudas pasadas y culmina en el primer episodio de la temporada, cuando una discusión entre ambos incluye un revelador flashback.

En esa escena, Ellie le pregunta directamente qué ocurrió realmente con las Luciérnagas. Joel finalmente le confiesa que salvarla significaba perderla, ya que la cura requería su sacrificio. Por ello, decidió mentirle y evitar que se sometiera al procedimiento, porque la ama como a una hija.

Esa revelación marca el último momento compartido entre ambos protagonistas antes de la trágica muerte de Joel, cerrando un capítulo esencial en la historia emocional de la serie.

Este episodio, dirigido por Neil Druckmann, cocreador de la serie y del videojuego original, representa el regreso de Pedro Pascal para despedirse de la producción, en un momento que deja atrás la acción de la trama actual y ofrece al público un drama íntimo.

En entrevista con la revista GQ, Druckmann revela que este episodio está dedicado a explorar temas recurrentes como el vínculo entre padres e hijos y el impacto de las mentiras “por amor”, inspiración que nació de una vivencia personal. Señala que el regreso del actor Pedro Pascal se dio luego de una pausa en el rodaje, al finalizar el episodio dos, donde fallece. Su participación fue considerada como un momento emotivo para el equipo, “ya que sabían que se trataba del último episodio con el personaje de Joel”, destaca GQ.

The Last of Us y el simbolismo oculto de los relojes

El episodio también ofrece al público una escena sobre la infancia de Joel, al recrear un momento con su padre y revelar el uso del reloj que tendrá protagonismo en la trama de la serie.

Con el mismo diseño que el reloj del videojuego, este es heredado por Ellie luego de la muerte de Joel, convirtiéndose en símbolo del vínculo entre ambos y del legado que él le deja: desde las conexiones familiares hasta los traumas generacionales, ya que Joel lo recibió de su padre.

Otra de las conexiones destacadas es la similitud entre el reloj de Joel y el de Abby, lo cual, según reveló a GQ el director de la serie, fue una elección deliberada: una referencia a que Abby lograría vengarse de Joel por matar a las Luciérnagas.

Según el jefe de utilería, Nevin Swain, el reloj de Joel volverá a aparecer en próximos episodios mediante flashbacks. Swain indicó a GQ que aún no se ha determinado si Ellie llegará a usarlo, manteniendo así el suspenso en torno a este símbolo.