The Last of Us: la impactante muerte de uno de sus protagonistas conmociona a los fanáticos de la serie

Aunque el videojuego ya anticipaba el rumbo de la historia, la segunda temporada de The Last of Us ha sorprendido a la audiencia con un giro dramático que redefine el universo narrativo de la serie.

La nueva entrega, disponible en la plataforma Max, continúa el relato en un mundo postapocalíptico devastado por el hongo cordyceps. En este escenario, los sobrevivientes no solo enfrentan a los infectados, sino también decisiones éticas que ponen a prueba su humanidad.

Cinco años después de los eventos de la primera temporada, la historia retoma la compleja relación entre Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), marcada por secretos y silencios que ahora cobran un alto precio.

El primer episodio muestra cómo ha cambiado la vida de ambos. Sin embargo, es en el segundo episodio donde ocurre la muerte de uno de ellos, a manos de un personaje clave en la trama.

¿Qué pasó en la serie?

Siguiendo la línea del videojuego original, un grupo de antiguos miembros de las Luciérnagas, liderado por Abby (Kaitlyn Dever), busca venganza contra Joel por haber asesinado a la mayoría de los integrantes de su grupo.

La interacción entre Abby y Joel se produce cuando este, acompañado de una compañera, recorre el asentamiento de Jackson. Allí encuentran a Abby en peligro, a punto de ser atacada por los infectados, y Joel le salva la vida.

Aprovechando la situación, Abby los conduce a una cabaña en las montañas, donde, sin que lo sospechen, los espera el resto del grupo de las Luciérnagas. En ese momento, revela su verdadera intención y asesina a Joel lentamente, como venganza por la muerte de su padre: el cirujano que Joel mató cinco años atrás en el hospital de Salt Lake City para salvar a Ellie.

Aunque esta escena respeta fielmente la trama del videojuego, ha generado una ola de reacciones en redes sociales. La decisión de eliminar a uno de los protagonistas ha dividido opiniones entre los fanes.

Los creadores de la serie han defendido la decisión argumentando que responde a una necesidad narrativa fundamental para el desarrollo emocional de la historia. “No se trata solo de provocar al espectador, sino de construir una trama que lleve a los personajes a evolucionar”, explicaron.

El detrás de la muerte de Joel

Ante las reacciones por el asesinato de Joel en la segunda temporada de la serie, los creadores Neil Druckmann y Craig Mazin explicaron en una entrevista con el portal Fotogramas que esta decisión responde a una necesidad narrativa que define el rumbo de la historia. Afirmaron que la continuidad de la serie estará marcada por el duelo y sus consecuencias emocionales.

Neil Druckmann declaró: “La serie obliga al espectador a enfrentarse al dolor de perder. Y la forma en que se maneja el duelo merece ser vista”. Agregó que, en el universo de The Last of Us, “nadie está realmente a salvo”, lo cual recuerda al público la vulnerabilidad constante de sus personajes.

Por su parte, Craig Mazin aclaró que no se trató simplemente de decidir a quién eliminar, sino de explorar hasta dónde puede llegar una historia cuando el amor se pone a prueba por la pérdida. “Todos morimos —dice—, pero lo que permanece es el amor. ¿Cómo sobrevive ese amor cuando ya no está quien lo despertaba?”, añadió Druckmann.

En la primera temporada, la relación entre Joel y Ellie se construyó como un vínculo de amor paternal y el temor a perderse mutuamente. En esta segunda entrega, los creadores llevan ese vínculo a un nivel más profundo, centrado en la experiencia de la pérdida y el impacto emocional que provoca.

Los autores destacan que la verdadera pregunta no es quién muere, sino hasta dónde es capaz de llegar una persona por quien ama. Y advierten: las respuestas no serán sencillas. Según su visión, esta pérdida impulsará a Ellie a buscar venganza, lo que la llevará por un camino cargado de decisiones humanas, marcadas por el dolor y la ausencia.