The Rubber Souls: el grupo guatemalteco que participa en el festival más grande que celebra la música de los Beatles en Inglaterra

En 2012, 2015, 2019 el grupo nacional The Tefeatles estuvo presente en el prestigioso International Beatleweek. Fue el primer grupo de Guatemala y centroamérica en llegar al evento. Además ofrecieron un concierto en la modalidad virtual en el 2020.

Días intensos de conciertos y visitas

José Gabriel Morales, bajista del grupo y promotor del Beatles Day Guatemala comparte que la banda nació en 2015 con el objetivo de ser parte de esta celebración anual en el país presentado en cinco ediciones consecutivas y el estar en este momento en esta actividad se ha convertido en un sueño hecho realidad.

“En total, durante la semana del International Beatleweek nos toca presentarnos diez veces en las distintas sedes del eventos, entre las que están el Cavern Club, el Cavern Pub y el Hotel Adelphi, entre otros sitios icónicos de la ciudad de Liverpool”, describe el músico.

Comparte que han sido días extenuantes pero también muy satisfactorios, ya que la respuesta del público ha sido muy positiva. “Hay gente de todo el mundo que asiste a este evento, pero nos preocupaba especialmente la reacción de los lugareños, quienes han crecido con la música de The Beatles desde la cuna, y afortunadamente han sido los que mejor nos han recibido. Es un sueño hecho realidad para todos los integrantes de la banda”, confirma.

Entre las anécdotas que comparte con Prensa Libre está que la gente se sorprende al enterarse de su país de origen… “no todos son capaces de ubicar a nuestro pequeño país en un mapa, y muchos confunden nuestra bandera con la de Argentina…en general, ha sido una experiencia muy enriquecedora el estar aquí por primera vez, y esperamos que no sea la última”, expresa con un sonrisa mientras reconoce que es una responsabilidad y orgullo ser la única banda guatemalteca que participa este año y la segunda en toda la historia del festival.

Los integrantes del grupo se han dado a la tarea de recorrer a pie una buena parte de la ciudad; “han sido muchísimas horas de caminata, con el objetivo de conocer la mayor cantidad posible de sitios históricos. Visitamos sitios como Penny Lane, Strawberry Field y las casas en las que los cuatro Beatles vivieron durante su niñez. Ha sido algo muy emotivo recorrer tantos y tantos lugares, que son trascendentales no solamente en la historia de The Beatles sino de la música en general”, expresan.

“Queremos agradecer a todas esas personas y entidades que de una u otra manera, colaboraron para hacer posible nuestra participación en el evento Beatlemaniaco más famoso del mundo, así como también quienes han estado pendientes de nosotros a través de las redes sociales”, expresan sus integrantes.

El grupo en redes sociales ha compartido los conciertos en vivo. Presiones aquí para ver uno de los videos que pasan a la historia de la presencia de Guatemala con The Rubber Souls en su presentación en The Cavern.

También puede seguir los conciertos en estos días y horarios.

Los integrantes recuerdan que desde meses antes del viaje hicieron una serie de presentaciones en vivo, con el fin de recaudar los fondos necesarios para esta travesía, tales como boletos aéreos, hospedaje, comida y traslados. Además, también recibieron el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes a través del Departamento de Apoyo a la Creación Artística, contribuyeron con uno de los boletos aéreos. “Les agradecemos de todo corazón por haber creído en nosotros, ya que sin su ayuda no habría sido posible estar aquí”, comentan.

Más experiencias

A fines de 2018, la agrupación compitió representando a Guatemala en la 18 edición de la Latin American Beatle Week realizada en The Cavern Buenos Aires (Argentina), y quedó como una de las cuatro finalistas del concurso, posicionándose entre las mejores bandas del continente ese año.

Actualmente, la banda continúa tocando en varios eventos encargados por la Embajada Británica en la Ciudad de Guatemala. Además, The Rubber Souls, en ocasiones, se ha fusionado con conjuntos de quintetos de cuerda y orquestas sinfónicas, y ha ampliado su espectáculo para incluir más leyendas de la música británica como Queen, The Police, The Rolling Stones, The Kinks, Alan Parsons, Peter Frampton y Bee Gees, entre otros.